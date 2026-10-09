Košarkaši Slobode gostuju Basketu iz Živinica

Jasmina Ibrahimović

Sloboda Energoinvest večeras će odigrati prvu gostujuću utakmicu u novoj sezoni, a protivnik tuzlanskim košarkašima u drugom kolu prvenstva bit će ekipa Basketa iz Živinica.

Nakon poraza na domaćem parketu u prvom kolu, izabranici trenera Trbića pokušat će doći do prve ovosezonske pobjede. Pred njima je gostovanje protiv ekipe koja, baš kao i Sloboda, ove sezone nastupa u ABA 2 ligi.

Utakmica Basket Živinice i Sloboda Energoinvest igra se od 19:30 sati u AP Areni u Živinicama.

Blizina dva grada prilika je i za navijače tuzlanskog kluba da pruže podršku crveno-crnima na prvom gostovanju u sezoni.

Iz Slobode su pozvali navijače da dođu u Živinice i podrže ekipu u borbi za prve prvenstvene bodove.

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