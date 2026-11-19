Sloboda Energoinvest ostvarila je veliku pobjedu na gostovanju protiv Širokog, savladavši domaći tim rezultatom 90:69 i preuzevši prvo mjesto na tabeli Prvenstva Bosne i Hercegovine. Tuzlanski košarkaši sinoć su u zaostaloj utakmici šestog kola na Pecari pružili jednu od najboljih partija ove sezone.

Nakon izjednačene prve četvrtine, koju su Tuzlaci dobili rezultatom 20:17, uslijedila je potpuna dominacija gostujućeg sastava. Sloboda Energoinvest drugu dionicu riješila je u svoju korist rezultatom 33:13, čime je na poluvremenu stekla uvjerljivu prednost od 23 poena, odnosno 53:30.

Široki je u nastavku pokušao smanjiti zaostatak i treću četvrtinu dobio rezultatom 20:18, ali nije uspio ozbiljnije zaprijetiti Tuzlacima. Izabranici trenera Marka Trbića u posljednjih deset minuta ušli su s vodstvom 71:50, a stečenu prednost sačuvali su do kraja susreta.

Najefikasniji igrač utakmice bio je Sani Čampara sa 22 postignuta poena, uključujući četiri pogođene trojke iz pet pokušaja. Odličnu partiju pružio je i Ivan Volf sa 19 poena, dok je O'Showen Williams dodao 16 poena i šest asistencija.

Imran Polutak ostvario je double-double učinak sa 11 poena i 11 skokova.

U redovima domaćeg sastava najraspoloženiji je bio Bošnjak sa 19 poena, dok je Lewis postigao 13 poena i upisao sedam asistencija.

Sloboda Energoinvest na prvom mjestu prvenstvene tabele

Ovom pobjedom tuzlanski tim stigao je do omjera od pet pobjeda i dva poraza te preuzeo lidersku poziciju u domaćem prvenstvu.

Čak pet ekipa trenutno ima po 12 bodova, ali je Sloboda Energoinvest na prvom mjestu zahvaljujući najboljoj koš-razlici. Pobjeda protiv jednog od najjačih konkurenata u prvenstvu dodatno je učvrstila poziciju Tuzlaka u borbi za vrh tabele.