Suđenje za ubistvo Danke Ilić, dvogodišnje djevojčice čiji je nestanak potresao Srbiju i region, danas počinje pred Višim sudom u Negotinu. Više od dvije i po godine nakon njenog nestanka, pred sudom će se naći Dejan Dragijević i Srđan Janković, optuženi za teško ubistvo, a očekuje se da prvi put javno iznesu svoju odbranu. Tijelo djevojčice još nije pronađeno.

Glavni pretres zakazan je za 10 sati, a postupak će, za razliku od pripremnog ročišta održanog 30. oktobra, biti otvoren za javnost. Optuženi su ranije negirali krivicu, dok Više javno tužilaštvo u Zaječaru za obojicu traži kaznu doživotnog zatvora.

Kako je nestala dvogodišnja Danka Ilić?

Danka Ilić nestala je 26. marta 2024. godine u naselju Banjsko Polje kod Bora, gdje je boravila s majkom i bratom. Nakon što je primijećen njen nestanak, pokrenuta je opsežna potraga u kojoj su učestvovali policija, spasilačke službe i brojni građani.

Zbog ovog slučaja u Srbiji je prvi put aktiviran sistem „Pronađi me“, namijenjen hitnom obavještavanju javnosti o nestanku djece. Informacije o djevojčici širile su se putem medija, mobilnih telefona i drugih kanala, a potraga je danima bila jedna od glavnih vijesti u regionu.

Deset dana nakon nestanka, 4. aprila 2024. godine, uhapšeni su Dejan Dragijević i Srđan Janković, radnici Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod“ iz Bora, zbog sumnje da su odgovorni za smrt djevojčice.

Šta tužilaštvo tvrdi da se dogodilo Danki Ilić?

Prema navodima optužnice, Dragijević i Janković su 26. marta 2024. godine službenim vozilom udarili djevojčicu u Banjskom Polju. Tužilaštvo tvrdi da su je nakon toga unijeli u automobil i usmrtili, a njeno tijelo odvezli na deponiju.

Prema istoj verziji događaja, tijelo je naknadno premješteno na drugu, nepoznatu lokaciju. Uprkos brojnim pretragama terena, policija nije uspjela pronaći posmrtne ostatke djevojčice.

Upravo činjenica da tijelo nije pronađeno predstavlja jednu od najvažnijih okolnosti ovog postupka, jer će sud morati ocijeniti dokaze na kojima tužilaštvo zasniva optužnicu.

Optuženi povukli priznanja, odbrana osporava materijalne dokaze

Tokom istrage pojavile su se brojne kontroverze u vezi s dokazima i iskazima osumnjičenih. Prema ranijim medijskim izvještajima, obojica su tokom policijskog ispitivanja prvobitno priznala zločin, ali su kasnije pred tužilaštvom negirala krivicu i tvrdila da su priznanja iznuđena.

Odbrana insistira na tome da ne postoje materijalni dokazi koji bi nedvosmisleno povezali optužene s navodnim ubistvom.

Advokat Srđana Jankovića, Živadin Bogdanović, nakon pripremnog ročišta naveo je da nijedno od 60 provedenih vještačenja nije pokazalo prisustvo DNK tragova Danke Ilić. Prema njegovim riječima, ni analizom više od 500 uzoraka nije utvrđena povezanost optuženih s djevojčicom ili službenim vozilom komunalnog preduzeća.

Odbrana Dejana Dragijevića također osporava dokaze tužilaštva i tvrdi da nema materijalnog traga koji bi potvrdio da je djevojčica bila u vozilu.

Ovi navodi predstavljaju stavove odbrane, a njihovu dokaznu vrijednost sud će ocjenjivati tokom glavnog pretresa.

Smrt brata jednog od optuženih i hapšenje osam policajaca

Slučaj Danke Ilić dodatno je obilježila smrt Dalibora Dragijevića, brata optuženog Dejana Dragijevića, koji je u aprilu 2024. godine priveden zbog sumnje da je pomagao u premještanju tijela djevojčice.

Dalibor Dragijević preminuo je 7. aprila 2024. godine u prostorijama Policijske uprave u Boru. Njegova smrt otvorila je zasebnu istragu o postupanju policijskih službenika tokom zadržavanja i ispitivanja.

Početkom novembra ove godine, odnosno više od dvije i po godine nakon njegove smrti, uhapšeno je osam policijskih službenika Uprave kriminalističke policije Srbije. Oni se sumnjiče da su Dalibora Dragijevića u policijskim prostorijama tukli, zlostavljali i mučili, usljed čega je zadobio povrede od kojih je preminuo.

Viši sud u Nišu odredio im je pritvor do 30 dana. Protiv njih se vodi zaseban krivični postupak zbog sumnje na zlostavljanje i mučenje te nanošenje teških tjelesnih povreda sa smrtnim ishodom.

Suđenje za ubistvo Danke Ilić nastavlja se i narednih dana

Nakon istrage, dopune optužnice i sudskog razmatranja prikupljenih dokaza, pred Višim sudom u Negotinu 30. oktobra održano je pripremno ročište na kojem su se Dragijević i Janković izjasnili da nisu krivi.

Tužilaštvo je tada predstavilo optužnicu i dokaze koje namjerava izvesti tokom suđenja, dok su branioci dobili mogućnost da predlože dodatne dokaze.

Glavni pretres počinje danas, a nastavci su zakazani za 20, 23. i 24. novembar. Tokom postupka očekuje se iznošenje odbrane optuženih, izvođenje dokaza i saslušanje svjedoka i vještaka.