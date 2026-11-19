Literarni radovi učenika Gimnazije „Meša Selimović“ u Tuzli bit će predstavljeni danas u 12 sati u Domu književnosti, u okviru jubilarnih 25. Međunarodnih književnih susreta „Cum Grano Salis“. Riječ je o najboljim učeničkim radovima na temu „U čast Meši Selimoviću“, posvećenim jednom od najznačajnijih bosanskohercegovačkih književnika.

Predstavljanje organizuje JU Centar za kulturu Tuzla, a događaj će biti održan u Spomen-sobi Meše Selimovića, koja se nalazi u Domu književnosti na adresi Soni trg 6.

Literarni radovi učenika u čast velikog književnika

Izbor prostora za predstavljanje radova ima posebnu simboliku, jer će učenici gimnazije koja nosi ime Meše Selimovića svoje stvaralaštvo predstaviti upravo u prostoru posvećenom njegovom životu i književnom naslijeđu.

Ovaj događaj dio je programa jubilarnih Međunarodnih književnih susreta „Cum Grano Salis“, koji već 25 izdanja okupljaju književnike, autore i ljubitelje pisane riječi u Tuzli.