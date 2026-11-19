Danas Ponesite kišobran i nešto toplije za večer, jer poslijepodne i uveče u Tuzli donose kišu. Prijepodne je najmirnije: jutro počinje oko 7°C, a do podneva temperatura raste do 16°C, pa veće obaveze obavite prije početka padavina. Od 13 do 22 sata kiša je vjerovatna uz udjele do 75% i do 0,8 mm/h, a prema dnevnoj prognozi padavine dostižu 80%. Vlažnost je visoka, između 66 i 97%, pa se uz kišu osjeća sirovo i hladno. Od 12 do 23 sata važi upozorenje na udare vjetra između 40 i 60 km/h, pa na otvorenom pazite na lagane predmete.

Sutra Sutra je mirniji dan nego danas, ali kišobran ipak držite pri ruci. Jutro je svježe, oko 5°C, a poslijepodne temperatura dostiže 17°C, uz vlažnost zraka do 77%. Pljuskovi su mogući između 14 i 16 sati, s vjerovatnoćom do 45%, pa kišobran nije neophodan, ali može dobro doći. Za razliku od današnjeg dana bez upozorenja, sutra nema izraženih udara vjetra, a večer donosi osjetno hlađenje pa ponesite sloj koji ćete obući.

7 Dana Narednih sedam dana u Tuzli obilježava kišovito i postepeno hladnije vrijeme. Danas i subota su najkišovitiji dani, oba s vjerovatnoćom padavina 80 do 85%, a subota donosi i do 4,2 mm/h. Nedjelja zadržava kišu uz pad temperature na 13°C, a ponedjeljak je najlošiji dan u sedmici: vjerovatnoća padavina 95% i do 7,5 mm/h, uz maksimum od samo 9°C. Najbolji dan za obaveze napolju je utorak, kada je vjerovatnoća padavina svega 15%, uz slab vjetar i do 10°C. Srijeda ponovo donosi moguće pljuskove uz 50% vjerovatnoće, a prema kraju perioda temperatura blago raste do 13°C. Za cijelu sedmicu pripremite vodootpornu obuću i slojeve odjeće, jer su jutra hladna, a dani vlažni.