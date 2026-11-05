Vrijeme u BiH danas: U većem dijelu zemlje oblačno uz rosulju, na jugu sunčano i do 18 stepeni

Jasmina Ibrahimović
Pretežno oblačno vrijeme
Foto: RTV Slon/ Arhiva

Jutros je na jugu i jugozapadu zemlje pretežno sučano, a u ostalim područjima pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u Bosni je zabilježena rosulja.

Temperature zraka u 07 sati (°C): Bjelašnica -3; Ivan Sedlo, Livno 2; Sokolac 3; Bugojno, Drvar, Gradačac, Jajce, Sarajevo, Srebrenica, Tuzla 6; Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Doboj, Prijedor, Sanski Most, Zenica 7; Trebinje 8; Mostar, Neum 11; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 952 hPa, za 8 hPa je viši od normalnog i lagano raste.

Danas će na jugu i jugozapadu zemlje preovladavati sunčano vrijeme, a u ostatku pretežno oblačno. Ponegdje u Bosni je povremeno moguća slaba rosulja. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 18 °C.

Slično kao i proteklog dana, uz relativno povoljne biometeorološke prilike. Jutarnji i večernji sati će još uvijek biti prohladni, stoga je poželjno posvetiti pažnju primjerenom odijevanju. U ostatku dana sa nešto ljepšom opštom slikom, uz dodatnu stabilizaciju i blagi porast temperaturnih vrijednosti. Hronični bolesnici i meteoropate ne bi se trebali izlagati jačim fizičkim naporima.

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