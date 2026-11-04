Umor u novembru: Spavate dovoljno, a ipak nemate energije? Evo šta se može kriti iza toga

Umor u novembru mnogi počinju primjećivati kada dani postanu kraći, jutra hladnija, a mrak pada prije nego što se završe svakodnevne obaveze. Iako se čini da spavamo dovoljno, ustajanje postaje teže, koncentracija slabi, a želja za odmorom javlja se već u poslijepodnevnim satima. Stručnjaci objašnjavaju da promjene u količini dnevne svjetlosti mogu uticati na naš biološki sat, kvalitet sna i raspoloženje.

Nakon prelaska na zimsko računanje vremena, mnogi primjećuju da se vraćaju s posla po mraku, a boravak na dnevnom svjetlu često se svodi na nekoliko kratkih trenutaka između obaveza.

Takve promjene ne djeluju jednako na sve ljude, ali kod osjetljivijih osoba mogu uticati na energiju, motivaciju i svakodnevno funkcionisanje.

Zašto se javlja umor u novembru?

Naše tijelo ima unutrašnji biološki sat koji reguliše smjenjivanje budnosti i sna. Jedan od najvažnijih signala pomoću kojih taj sat funkcioniše jeste prirodna dnevna svjetlost.

Kada su dani kraći, organizam dobija drugačije svjetlosne signale, što kod nekih osoba može uticati na cirkadijalni ritam, odnosno prirodni ciklus spavanja i buđenja.

Prema američkom Nacionalnom institutu za mentalno zdravlje (NIMH), sezonske promjene mogu biti povezane s promjenama u regulaciji melatonina, hormona koji učestvuje u kontroli sna, te serotonina, koji ima ulogu u regulaciji raspoloženja. Zbog toga se pojedine osobe tokom jeseni i zime osjećaju pospanije nego inače, čak i kada nisu značajno promijenile vrijeme odlaska na spavanje.

Ipak, važno je razlikovati uobičajeni osjećaj umora od zdravstvenog problema koji zahtijeva stručnu procjenu.

Zašto nam se stalno spava, a nekada smo puni energije?

Nedostatak energije nije uvijek posljedica premalo sna. Na kvalitet odmora utiču i vrijeme odlaska u krevet, svakodnevni stres, fizička aktivnost i navike neposredno prije spavanja.

Odraslim osobama uglavnom je potrebno najmanje sedam sati sna, ali ni osam sati provedenih u krevetu ne garantuje da je san bio kvalitetan. Česta buđenja, neredovan raspored spavanja i korištenje telefona neposredno prije odlaska na spavanje mogu otežati kvalitetan odmor. Tokom hladnijih mjeseci mnogi provode više vremena u zatvorenom prostoru i manje se kreću, što dodatno može uticati na osjećaj energije.

Kod nekih ljudi javlja se i veća želja za hranom bogatom ugljikohidratima, naročito slatkišima i pecivima. Ova pojava može biti izraženija kod osoba sa sezonskim promjenama raspoloženja.

Kada je riječ o sezonskoj depresiji?

Postoji razlika između povremene novembarske pospanosti i sezonskog afektivnog poremećaja, oblika depresije koji se kod određenih osoba ponavlja u istom dijelu godine.

Prema britanskoj Nacionalnoj zdravstvenoj službi (NHS), simptomi mogu uključivati dugotrajno loše raspoloženje, gubitak interesa za aktivnosti koje su ranije pričinjavale zadovoljstvo, izražen umor, pojačanu potrebu za snom i poteškoće s koncentracijom. Neki ljudi osjećaju i potrebu da se povuku iz društva, manje komuniciraju s prijateljima ili izbjegavaju aktivnosti koje su im ranije bile dio svakodnevice.

To ne znači da je svaka osoba koja tokom novembra osjeća umor razvila sezonsku depresiju. Međutim, ako promjene raspoloženja i energije traju sedmicama i otežavaju svakodnevni život, preporučuje se razgovor s ljekarom.

Šta možete promijeniti da biste imali više energije?

Jedna od korisnih navika jeste svakodnevni boravak na prirodnom svjetlu, posebno u jutarnjim i prijepodnevnim satima.

Čak i kraća šetnja tokom dana može pomoći u održavanju dnevne rutine i povećanju fizičke aktivnosti, naročito ako veći dio radnog vremena provodite u zatvorenom prostoru.

Stručnjaci savjetuju i održavanje redovnog rasporeda spavanja. Odlazak na spavanje i buđenje približno u isto vrijeme pomažu organizmu da održi stabilniji ritam.

Redovno kretanje, uravnotežena ishrana i održavanje društvenih kontakata također mogu pomoći osobama koje tokom hladnijih mjeseci osjećaju pad energije i raspoloženja.

NHS preporučuje i ograničavanje korištenja elektronskih uređaja neposredno prije spavanja, jer takve navike mogu negativno uticati na kvalitet odmora.

Kada umor nije povezan s godišnjim dobom?

Iako umor u novembru može biti povezan s kraćim danima, nije dobro svaku iscrpljenost automatski pripisivati vremenskim prilikama.

Dugotrajan umor može biti povezan i s anemijom, poremećajima rada štitne žlijezde, nedostatkom određenih nutrijenata, poremećajima spavanja ili drugim zdravstvenim stanjima.

Posebnu pažnju treba obratiti ako se iscrpljenost javlja svakodnevno, ne prolazi nakon odmora ili je praćena drugim simptomima. U takvim slučajevima ljekarski pregled može pomoći u otkrivanju uzroka i određivanju odgovarajućeg liječenja.

Sezonske promjene mogu uticati na san i raspoloženje, ali uporan i neobjašnjiv umor zahtijeva medicinsku procjenu, bez obzira na godišnje doba.