/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 4. novembar

Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 4. novembar

Godinu dana nakon tragičnog požara u Domu penzionera Tuzla, u kojem je život izgubilo 17 osoba, porodice žrtava traže odgovore, dok pitanja odgovornosti i sigurnosti korisnika ustanove ostaju otvorena.

Osam pripadnika EUFOR-a povrijeđenih u helikopterskoj nesreći kod Brčkog otpušteno je iz bolnice i transportovano u Tuzlu radi planiranog prijevoza u Italiju, dok se po jedan pacijent i dalje liječi u Brčkom i Tuzli.

Centralna izborna komisija BiH potvrdila je rezultate Općih izbora 2026. godine, čime su počeli teći zakonski rokovi za konstituiranje nove vlasti na svim nivoima.

Nova dionica autoputa na Koridoru Vc, od Zenice sjever prema Žepču, danas je puštena u promet, uz izmijenjeni režim naplate cestarine na nekoliko naplatnih mjesta.

U Tuzli je danas potpisano 45 ugovora o stipendiranju srednjoškolaca iz povratničkih sredina u Republici Srpskoj, a pojedinačne stipendije od 1.000 KM trebale bi biti isplaćene do kraja novembra.

Poznat je sastav novog saziva Skupštine Tuzlanskog kantona, u kojem će nakon potvrđivanja izbornih rezultata mandate preuzeti 35 zastupnika.

Radovi na Južnoj saobraćajnici u Tuzli su odgođeni, a poznati su i razlozi koji trenutno sprečavaju nastavak sanacije.

Predstavnici šest institucija i organizacija u Tuzlanskom kantonu potpisali su protokol o postupanju u slučajevima silovanja, s ciljem bolje zaštite žrtava i efikasnijeg procesuiranja počinilaca.

Počinje isplata oktobarskih naknada, a jednoj grupi korisnika bit će isplaćena i zaostala sredstva za prethodna tri mjeseca.

Košarkaši OKK Sloboda Energoinvest savladali su Podgoricu rezultatom 112:96 u drugom kolu ABA 2 lige, ostvarivši drugu pobjedu u ovom takmičenju.

Fudbalski klub Sloboda Tuzla pokrenuo je projekat „Čuvari Slobode“, kojim navijačima i simpatizerima omogućava da mjesečnim uplatama doprinesu finansijskoj stabilnosti kluba.

U nastavku donosimo informacije o najavljenim planskim isključenjima električne energije na području Tuzlanskog kantona.

Na kraju dnevnika pogledajte vremensku prognozu i saznajte kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana.