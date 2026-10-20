/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 20. oktobar

Ali Huremović
/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 20. oktobar

Crno i bijelo donosi pregled najvažnijih događaja koji su obilježili 20. oktobar, među kojima su policijska akcija u Tuzli, u kojoj je uhapšeno osam osoba, te odluka Vlade TK o kreditnom zaduženju od 18,5 miliona KM za projekte vodosnabdijevanja.

U večerašnjem Dnevniku RTV Slona Crno i bijelo, izdvajamo i prvostepenu oslobađajuću presudu Osmanu Mehmedagiću, pretrese Federalne uprave policije u Željeznicama FBiH te podatke o više od 219 hiljada neplaćenih prekršajnih naloga u BiH.

Crno i bijelo donosi i najave kulturnih događaja u Tuzli, sportske vijesti te servisne informacije za građane.

Cijelo izdanje Dnevnika pogledajte u videu:

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