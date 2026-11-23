Crno i bijelo: Šta je obilježilo 23. novembar?

Građani Tuzle koji imaju pravo na borački dodatak od 1. decembra moći će podnositi zahtjeve za ostvarivanje ove novčane naknade. Gradska služba za boračko-invalidsku zaštitu organizovat će prijem dokumentacije na dva mjesta kako bi se izbjegle gužve i ubrzala procedura. Koji borci trebaju dostaviti dodatnu dokumentaciju, a za koje će je nadležna služba pribavljati po službenoj dužnosti, te kada se mogu očekivati prve isplate donosimo u prilogu.

Preduzeće Saobraćaj i komunikacije Tuzla godinu završava s nekoliko realizovanih projekata, među kojima se izdvaja izgradnja više stotina parking mjesta u blizini UKC-a Tuzla. Dodatna mjesta za parkiranje uređena su i u naseljima Zlokovac i Ši Selo te potpuna adaptacija parking prostora u Sjenjaku. Ipak, najveći projekat tek slijedi. U narednoj godini planiran je početak izgradnje javne garaže, koja bi trebala ublažiti problem nedostatka parking prostora u najgušće naseljenim dijelovima grada.

Presuda za ubistvo sarajevskih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića bit će izrečena sutra u 9 sati u Kantonalnom sudu u Sarajevu, u ponovljenom postupku protiv Save Marinkovića i Aleksandra Macana.

Obilne padavine i snažno nevrijeme pogodili su tokom noći južne dijelove Bosne i Hercegovine, gdje je palo između 50 i 80 litara kiše po kvadratnom metru.

Udruženje „Snaga žene“ iz Tuzle predstavilo je rezultate devetomjesečnog projekta usmjerenog na osnaživanje žena i mladih kroz zeleno i socijalno preduzetništvo. U projektnim aktivnostima učestvovalo je 20 žena, među kojima 15 žrtava torture, te više od 40 mladih, uglavnom srednjoškolaca.

Dan državnosti BiH, koji se obilježava u srijedu, 25. novembra, neradni je dan u Federaciji Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Košarkaška reprezentacija BiH okupila se u Zagrebu, gdje je počela pripreme za utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Islanda i Litvanije.

U nastavku dnevnika donosimo i informaciju o planskim isključenjima električne energije na području TK.

Za kraj dnevnika pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana.