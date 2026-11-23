Ramo Isak, federalni ministar unutrašnjih poslova, primio je Sanina Čolića, predstavnika Policijske akademije FMUP-a, koji je učestvovao na 15. konferenciji Međunarodne asocijacije policijskih akademija (INTERPA), održanoj u Dohi, glavnom gradu Katara.

Čolić je bio član tročlane delegacije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova koja je predstavljala Bosnu i Hercegovinu na ovom međunarodnom skupu.

Tokom sastanka razgovarano je o aktivnostima konferencije, uspostavljenim međunarodnim kontaktima i mogućnostima unapređenja saradnje u oblasti policijskog obrazovanja i stručnog usavršavanja.

Ramo Isak naglasio važnost međunarodne saradnje

Predstavnik Policijske akademije FMUP-a ovom prilikom uručio je ministru Isaku prigodnu plaketu koju je delegacija dobila od organizatora konferencije, Policijske akademije Države Katar.

Ramo Isak istakao je značaj učešća predstavnika domaćih policijskih institucija na međunarodnim skupovima, posebno kada je riječ o razmjeni iskustava, unapređenju stručnog obrazovanja i jačanju institucionalnih kapaciteta.

Naglasio je i važnost predstavljanja Bosne i Hercegovine i Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova na međunarodnom nivou, kroz saradnju s policijskim akademijama i drugim sigurnosnim institucijama.