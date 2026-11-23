Brza moda i njen utjecaj na okoliš, potrošnju energije i svakodnevne navike mladih bili su tema današnje diskusije studenata iz Tuzle i Bijeljine, održane u Bijeljini u okviru programa Evropske unije „Generation Change“. Učesnici su razgovarali o troškovima koji nisu vidljivi na etiketi odjeće, ali i o tome kako domaći zanati i popravke odjevnih predmeta mogu doprinijeti održivijoj potrošnji.

Proizvodnja odjeće zahtijeva značajne količine energije, vode i sirovina. Električna energija koristi se za predenje i tkanje, dok su bojenje i završna obrada dodatno energetski zahtjevni procesi. Kada se odjevni predmeti brzo odbacuju i zamjenjuju novima, raste potreba za novom proizvodnjom, a time i količina otpada.

Brza moda i nova pravila Evropske unije

Aurelie Valtat, šefica Odjela za evropske integracije, politička pitanja, medije i informiranje Delegacije EU u BiH, istakla je da cijena odjeće ne odražava uvijek njen stvarni utjecaj na okoliš.

„Brza moda nije samo pitanje stila, već izbor sa stvarnim posljedicama po naše novčanike, klimu i potrošnju energije“, poručila je Valtat.

Evropska unija priprema strožije zahtjeve za održivost tekstilnih proizvoda, uključujući uvođenje digitalnih pasoša proizvoda. Oni bi kupcima trebali omogućiti pristup informacijama o materijalima, mogućnostima popravke i recikliranja odjeće.

Nova pravila bit će važna i za proizvođače iz Bosne i Hercegovine koji svoju robu plasiraju na evropsko tržište.

Kako tradicionalni zanati mogu produžiti vijek odjeće?

U razgovoru sa studentima učestvovali su i ambasador Slovenije u BiH Damijan Sedar, Aleksandra Ivanković, osnivačica brenda ZMIJANJE.design, te Zana Karkin, osnivačica Bezerdžana.

Posebna pažnja posvećena je povezivanju savremenog dizajna s tradicionalnim zanatima, uključujući zmijanjski vez, kao i mogućnostima da lokalne zanatlije svoje znanje prenesu novim generacijama.

Aleksandra Ivanković objasnila je da se tradicionalni vez može koristiti na savremenim odjevnim predmetima koji su namijenjeni dugotrajnoj upotrebi, čime se istovremeno podržava rad domaćih zanatlija.

Studentica iz Bijeljine Tijana Savić istakla je da bi lakša dostupnost informacija o krojačkim radnjama i cijenama popravki mogla podstaći mlade da rjeđe odbacuju odjeću.

„Razmjena odjeće ili popis lokalnih krojačkih radnji koje rade prepravke mogli bi studentima ponuditi praktične načine da produže vijek trajanja odjeće“, kazala je Savić.

Student iz Tuzle Tarik Agić priznao je da ranije nije razmišljao o povezanosti modne industrije i potrošnje energije.

„Sada bolje razumijem da održivija moda podrazumijeva i ekološki prihvatljiviji pristup, kao i koristi koje lokalna ekonomija ostvaruje kada se ljudi obraćaju domaćim zanatlijama kako bi popravili odjeću i starim odjevnim predmetima udahnuli novi život“, rekao je Agić.

Najkreativniji studenti dobit će priliku za putovanje u Brisel

Program „Generation Change“ nastavlja se studentskim diskusijama u Mostaru i Banjoj Luci, gdje će učestvovati i studenti iz drugih univerzitetskih centara Bosne i Hercegovine.

Nakon prve serije susreta odabrani studenti bit će pozvani na intenzivnu medijsku obuku, poznatu kao „Media Boot Camp“, dok će najkreativniji učesnici naredne godine imati priliku posjetiti Brisel.