Dobre vijesti za studente: Univerzitet u Tuzli upisuje još 40 kandidata

Univerzitet u Tuzli moći će upisati dodatnih 40 kandidata na drugi i treći ciklus studija u akademskoj 2026/27. godini, nakon što je Vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost na prijedlog Senata Univerziteta. Odluka se odnosi na kandidate koji su ispunili uslove za upis, ali su zbog ograničenog broja mjesta ostali izvan prvobitno odobrenih kvota.

Dodatni upis omogućit će kandidatima nastavak obrazovanja u statusu samofinansirajućih studenata, bez potrebe za ponavljanjem konkursne procedure.

Od ukupno 40 novih mjesta, 14 je namijenjeno kandidatima za drugi ciklus, odnosno master studij, dok je 26 mjesta predviđeno za treći ciklus, odnosno doktorski studij.

Najviše dodatnih mjesta na Medicinskom fakultetu

Najveći broj kandidata bit će upisan na Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, gdje je odobren prijem 31 dodatnog studenta.

Od tog broja, 24 mjesta predviđena su za doktorski studij „Biomedicina i zdravstvo“, dok će sedam kandidata dobiti priliku za upis na studije medicinsko-laboratorijske dijagnostike i radiološke tehnologije.

Preostalih devet mjesta raspoređeno je na Ekonomski, Filozofski, Tehnološki te Fakultet za tjelesni odgoj i sport.

Dodatni upis na Univerzitet u Tuzli za kandidate s rang-lista

Odluka je donesena na inicijativu Univerziteta u Tuzli, nakon što su fakulteti potvrdili da imaju potrebne prostorne i kadrovske kapacitete za prijem dodatnih studenata i organizaciju nastave.

Proširenje upisnih kvota odnosi se isključivo na kandidate koji su već učestvovali u konkursnoj proceduri i ispunili propisane uslove, ali nisu ostvarili pravo upisa zbog ranije utvrđenog ograničenja broja studenata.

Time će još 40 kandidata dobiti mogućnost nastavka akademskog obrazovanja i stručnog usavršavanja na Univerzitetu u Tuzli tokom akademske 2026/27. godine.