Univerzitet u Tuzli organizuje besplatnu školu plesa povodom 50 godina rada

Univerzitet u Tuzli organizuje besplatnu školu plesa povodom obilježavanja 50 godina postojanja i rada ove visokoškolske ustanove. Program pod nazivom „50 godina, 50 plesnih koraka“ namijenjen je studentima, zaposlenicima Univerziteta, ali i svim zainteresovanim građanima Tuzle.

Školu plesa organizuju Centar za sport, kulturu i umjetnost Univerziteta u Tuzli i Studentski parlament, a prvi čas planiran je za utorak, 20. oktobra.

Časovi će se održavati svakog utorka u Univerzitetskoj dvorani, u terminu od 18 do 19 sati. Učešće je besplatno, a prijave su otvorene do 19. oktobra putem e-mail adrese [email protected].

Kako su naveli organizatori, cilj je da se obilježavanje jubileja Univerziteta proširi i na aktivnosti koje uključuju druženje, rekreaciju i povezivanje akademske zajednice s građanima.

Besplatna škola plesa u Tuzli jedna je od aktivnosti organizovanih povodom pola stoljeća rada Univerziteta, a za učešće nije navedeno ograničenje prema starosnoj dobi.