Penzije iz BiH i Srbije i ostvarivanje prava na osnovu radnog staža u jednoj ili obje države bit će tema međunarodnih savjetodavnih dana koji će se održati 1. i 2. decembra 2026. godine u Novom Sadu i Beogradu. Građani će imati priliku direktno razgovarati sa stručnjacima penzijskih fondova i dobiti informacije o priznavanju staža, uslovima za penzionisanje i ostvarivanju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje obavijestio je građane da su savjetovanja namijenjena osobama koje su ranije bile zaposlene ili trenutno rade u Bosni i Hercegovini i Srbiji.

Ova mogućnost posebno je značajna za građane koji su tokom radnog vijeka mijenjali mjesto zaposlenja između dvije države, a sada žele utvrditi kako ostvareni staž utiče na njihova penzijska prava.

Penzije iz BiH i Srbije: Kome je savjetovanje namijenjeno?

Savjetodavni dani nisu namijenjeni samo osobama koje su već ostvarile pravo na penziju. Informacije mogu dobiti i zaposleni koji se pripremaju za penzionisanje, kao i građani koji žele provjeriti svoja prava na osnovu osiguranja u Bosni i Hercegovini ili Srbiji.

Naprimjer, osoba koja je deset godina radila u Bosni i Hercegovini, a potom sedam godina u Srbiji, može se informisati o tome kako se ti periodi osiguranja uzimaju u obzir prilikom utvrđivanja prava na penziju.

Između Bosne i Hercegovine i Srbije primjenjuje se međunarodni sporazum o socijalnom osiguranju, koji omogućava uzimanje u obzir perioda osiguranja ostvarenih u obje države, u skladu s propisanim uslovima.

To ne znači da se automatski ostvaruje pravo na dvije pune penzije. Svaka država odlučuje o pravima prema svojim propisima i međunarodnom sporazumu, a u određenim slučajevima moguće je ostvarivanje srazmjernih dijelova penzije.

Građani će tokom savjetovanja moći dobiti pojašnjenja o postupcima priznavanja staža, potrebnoj dokumentaciji i načinu ostvarivanja prava na osnovu osiguranja u dvije države.

Gdje i kada se održavaju savjetodavni dani?

Prvi dan savjetovanja bit će održan u utorak, 1. decembra, u Novom Sadu, u prostorijama Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, na adresi Žitni trg 1–3. Stručnjaci će biti dostupni od 9 do 16 sati.

Drugi dan savjetovanja održat će se u srijedu, 2. decembra, u Beogradu, u prostorijama Republičkog fonda PIO, na adresi Pariska 9, također od 9 do 16 sati.

Za dolazak je potrebno prethodno zakazati termin putem telefona 011 2030 745.

Građani trebaju ponijeti dokumentaciju o penzijskom osiguranju, kao i ličnu kartu ili pasoš, kako bi stručnjaci mogli dati što preciznije informacije o njihovom slučaju.

Međunarodni savjetodavni dani omogućavaju građanima da na jednom mjestu dobiju informacije od predstavnika nadležnih institucija iz Bosne i Hercegovine i Srbije, posebno kada je riječ o radnom stažu ostvarenom u različitim sistemima osiguranja.

Informacije o penzijama iz BiH i Srbije, kao i zvanični termini savjetovanja, dostupni su na internet stranici Federalnog zavoda PIO/MIO.