Osjećaj sigurnosti u BiH među nižima je u Evropi, pokazuju rezultati najnovijeg istraživanja američke organizacije Gallup. Bosna i Hercegovina ostvarila je 79 od mogućih 100 bodova na Indeksu zakona i reda, čime se našla ispod svjetskog prosjeka i većine zemalja u okruženju.

Riječ je o istraživanju „Global Safety Report 2026“, objavljenom 17. novembra, koje se zasniva na odgovorima više od 143.000 ispitanika iz 140 zemalja i teritorija. Podaci su prikupljani tokom 2025. godine.

Indeks ne pokazuje samo koliko je kriminala zabilježeno u nekoj državi, nego prvenstveno kako građani doživljavaju vlastitu sigurnost, koliko vjeruju policiji i jesu li imali iskustva s krađama ili fizičkim napadima.

Osjećaj sigurnosti u BiH slabiji nego u većini zemalja regije

Prema rezultatima Gallupovog istraživanja, Bosna i Hercegovina sa 79 bodova zaostaje za većinom susjednih zemalja.

Hrvatska i Albanija ostvarile su po 86 bodova, Crna Gora 84, a Srbija 82 boda. Slovenija ima 88 bodova, dok je Kosovo među najbolje ocijenjenim evropskim područjima sa 90 bodova.

Slabiji rezultat od Bosne i Hercegovine u ovom dijelu Evrope ima Sjeverna Makedonija, koja je ostvarila 78 bodova.

Na vrhu evropske ljestvice nalazi se Island sa 93 boda, dok Švicarska, Litvanija i Norveška imaju po 91 bod. Danska i Finska ostvarile su po 90 bodova.

Među evropskim zemljama s najnižim rezultatima nalaze se Grčka i Ukrajina sa po 75 bodova.

Koliko se građani osjećaju sigurno kada noću hodaju sami?

Jedno od najvažnijih pitanja u Gallupovom istraživanju odnosi se na to osjećaju li se građani sigurno kada sami hodaju noću ulicama mjesta u kojem žive.

Prema rezultatima, 71 posto ispitanika u Bosni i Hercegovini odgovorilo je potvrdno. Ovaj podatak razlikuje se od ukupnog rezultata indeksa od 79 bodova, jer indeks obuhvata i povjerenje u policiju te iskustva s kriminalom.

Na svjetskom nivou, 69 posto odraslih izjavilo je da se osjeća sigurno tokom samostalnog kretanja noću. To je četiri procentna poena manje nego godinu ranije, ali i devet procentnih poena više nego 2014. godine.

Šta zapravo pokazuje Gallupov indeks sigurnosti?

Indeks zakona i reda izračunava se na osnovu četiri pokazatelja: osjećaja sigurnosti tokom noćnog kretanja, povjerenja u lokalnu policiju, iskustava s krađama i iskustava s fizičkim napadima u prethodnih godinu dana.

Viši broj bodova znači da veći dio stanovništva pozitivno ocjenjuje ove aspekte svakodnevne sigurnosti.

Najbolji rezultat na globalnom nivou ostvario je Tadžikistan sa 96 bodova, dok su Singapur i Ujedinjeni Arapski Emirati imali po 95 bodova. Svjetski prosjek iznosio je 80 bodova, što je tri boda manje nego prethodne godine.

Istraživači naglašavaju da se osjećaj sigurnosti ne može poistovjetiti sa stvarnim nivoom kriminala. Na to kako se građani osjećaju utječu i ekonomski uslovi, društvene okolnosti, lična iskustva i povjerenje u institucije.

Gallup je također utvrdio da su ekonomski prosperitet i stope ubistava snažnije povezani s osjećajem lične sigurnosti nego sama prisutnost oružanih sukoba.