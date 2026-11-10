Mirza Ćatović ostao u Barceloni: Šta to znači za reprezentaciju BiH?

Mirza Ćatović, 19-godišnji fudbaler Barcelone B i potencijalni reprezentativac Bosne i Hercegovine, nije se našao na spisku mlade reprezentacije Njemačke za novembarske utakmice. Umjesto odlaska na reprezentativno okupljanje, mladi veznjak ostao je u Španiji, gdje se nametnuo kao važan igrač drugog tima katalonskog kluba.

Prema pisanju španskih medija, Ćatovićev ostanak predstavlja značajno pojačanje za trenera Juliana Bellettija, koji se suočava s brojnim izostancima igrača zbog reprezentativnih obaveza.

Barcelona B trenutno ima ozbiljnih problema s raspoloživim igračkim kadrom, a za predstojeći susret protiv Girone B Belletti na raspolaganju ima svega 13 fudbalera.

Španski Mundo Deportivo potvrdio je da Ćatović nije dobio poziv njemačke U20 reprezentacije. Iako su se pojavile spekulacije o odbijanju poziva, nema zvanične potvrde da je takav poziv za novembarsko okupljanje uopće dobio.

Mirza Ćatović pod pažnjom Nogometnog saveza BiH

Ćatović je tokom prethodne reprezentativne pauze nastupao za Njemačku do 20 godina, dok je ovog ljeta s njemačkom U19 selekcijom stigao do finala Evropskog prvenstva.

Njegova reprezentativna budućnost posebno je zanimljiva navijačima Bosne i Hercegovine, s obzirom na to da ima mogućnost nastupa za Zmajeve, ali i za Srbiju.

Sportski direktor reprezentacije BiH Emir Spahić nedavno je uživo pratio njegove nastupe u Barceloni, što potvrđuje interes bh. saveza za mladog veznjaka.

O njegovom statusu govorio je i selektor Sergej Barbarez, koji je na konferenciji za medije istakao da ne želi komentarisati fudbalere koji trenutno nastupaju za druge reprezentacije.

„To što sam otišao, to je razlog što želim da steknem svoju sliku, ne znači da će neko biti tu“, kazao je Barbarez, objašnjavajući da praćenje određenog igrača ne znači automatski i njegov dolazak u reprezentaciju.

Barcelona ima mogućnost otkupa ugovora

Mirza Ćatović je u Barcelonu stigao početkom septembra na posudbu iz njemačkog Stuttgarta. Ugovor o posudbi traje do 30. juna 2027. godine i uključuje mogućnost otkupa.

Mladi fudbaler igra na poziciji defanzivnog veznog, a odlikuju ga fizička snaga, pregled igre i sposobnost organizovanja napada iz sredine terena.

Prema pisanju španskih medija, u Barceloni su zadovoljni njegovim razvojem, zbog čega se razmatra mogućnost da nakon završetka posudbe ostane u katalonskom klubu.

Njegov izostanak iz njemačke reprezentacije za novembarski termin dodatno je privukao pažnju bh. javnosti, ali zasad nema zvanične potvrde da je Ćatović donio odluku o promjeni reprezentacije.