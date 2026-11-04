BiH i Turska jačaju saradnju u zdravstvu: Fokus na savremenim medicinskim tehnologijama

Saradnja BiH i Turske u zdravstvu bila je glavna tema sastanka ministrice civilnih poslova Bosne i Hercegovine Dubravke Bošnjak i ministra zdravstva Republike Turske Kemala Memişoğlua. Razgovarano je o unapređenju zdravstvenih usluga, razmjeni medicinskih stručnjaka i mogućnostima primjene savremenih tehnologija u liječenju pacijenata.

Tokom susreta potvrđena je spremnost obje zemlje za intenziviranje saradnje, posebno kroz povezivanje zdravstvenih ustanova, zajedničke projekte i stručno usavršavanje medicinskog osoblja.

Iz Ministarstva civilnih poslova BiH saopćeno je da je poseban interes Bosne i Hercegovine usmjeren na edukaciju ljekara i drugih zdravstvenih radnika, razmjenu iskustava te primjenu naprednih dijagnostičkih i terapijskih metoda.

Saradnja BiH i Turske u zdravstvu kroz digitalizaciju i nove tehnologije

Jedna od ključnih tema razgovora bila je mogućnost korištenja turskih iskustava u razvoju digitalnog zdravstva, umjetne inteligencije i genomske medicine.

Turska posljednjih godina razvija napredne medicinske tehnologije, a njihova primjena i razmjena stručnih znanja mogle bi doprinijeti unapređenju zdravstvenih kapaciteta u Bosni i Hercegovini.

Ministrica Bošnjak istakla je da je međunarodna saradnja posebno značajna za visokospecijalizirane oblasti medicine, koje zahtijevaju kontinuirano ulaganje u obrazovanje zdravstvenih radnika i savremenu opremu.

BiH i Turska već imaju uspostavljen institucionalni okvir saradnje kroz bilateralni sporazum. Na sastanku je dogovoreno intenziviranje aktivnosti zajedničke radne grupe, koja bi trebala razmotriti konkretne mogućnosti realizacije novih projekata.

Savremena medicina mora biti dostupna pacijentima

Sastanak je održan u okviru 12. Kongresa turskog medicinskog svijeta, koji su organizovali Ministarstvo zdravstva Republike Turske i Turski instituti za zdravstvo (TÜSEB), pod pokroviteljstvom Predsjedništva Republike Turske.

Kongres je okupio ministre, ljekare, naučnike i predstavnike zdravstvenih institucija iz više zemalja, a među glavnim temama bili su razvoj zdravstvenih sistema, biotehnologija, digitalizacija i umjetna inteligencija u medicini.

Obraćajući se učesnicima, ministrica Bošnjak upozorila je na razliku između mogućnosti koje pruža savremena medicina i njihove stvarne dostupnosti građanima.

„Za pacijenta koji čeka dijagnozu ili liječenje presudna je razlika između onoga što savremena medicina može ponuditi i onoga što mu je zaista dostupno“, poručila je Bošnjak.

Naglasila je da sama tehnologija nije dovoljna za unapređenje zdravstvene zaštite, već su potrebni obrazovani stručnjaci, kvalitetne odluke i funkcionalna saradnja institucija.

Saradnja BiH i Turske u zdravstvu trebala bi se u narednom periodu dodatno razvijati kroz rad zajedničke radne grupe i utvrđivanje konkretnih aktivnosti usmjerenih na unapređenje liječenja pacijenata.