Hrvatska osigurala pet miliona eura za klimatske projekte u BiH

Ali Huremović
Hrvatska osigurala pet miliona eura za klimatske projekte u BiH

Klimatski projekti u BiH mogu dobiti finansijsku podršku iz programa vrijednog pet miliona eura, koji je otvorilo Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije Republike Hrvatske. Bespovratna sredstva namijenjena su projektima zaštite okoliša, energetske efikasnosti i prilagođavanja klimatskim promjenama, a rok za podnošenje prijava je 30. novembar 2026. godine.

Javni poziv namijenjen je kantonima, općinama, gradovima, Brčko distriktu i javnim ustanovama čiji su osnivači navedeni nivoi vlasti. Projekti se mogu prijavljivati samostalno ili u partnerstvu, u skladu s uslovima poziva.

Klimatski projekti u BiH obuhvataju energetsku efikasnost i gradsko zelenilo

Finansijska podrška obuhvata aktivnosti koje doprinose smanjenju emisija stakleničkih plinova, korištenju obnovljivih izvora energije i povećanju energetske efikasnosti javnih objekata.

Među prihvatljivim aktivnostima su postavljanje solarnih elektrana, unapređenje sistema grijanja i hlađenja, obnova vanjske izolacije objekata, postavljanje punionica za električna vozila te izrada planova prilagođavanja klimatskim promjenama.

Poseban dio programa odnosi se na razvoj zelene infrastrukture u gradovima. To uključuje sadnju drveća u parkovima, školskim dvorištima, na javnim parkiralištima i drugim urbanim površinama, kao i uređenje prostora koji građanima pružaju zaštitu od visokih temperatura.

Upravo je značaj gradskog zelenila jedna od tema o kojima smo nedavno pisali:

Koliko drveća vidite kroz prozor? Evropsko pravilo 3-30-300 otvara važno pitanje za gradove u BiH

Ovo pravilo preporučuje da stanovnici iz svog doma mogu vidjeti najmanje tri stabla, da 30 posto površine naselja bude pokriveno krošnjama i da najbliža kvalitetna zelena površina bude udaljena najviše 300 metara.

Prijave za bespovratna sredstva otvorene do 30. novembra

Klimatski projekti u BiH mogu uključivati i postavljanje javnih česmi, uređenje nadstrešnica na stajalištima javnog prijevoza te izgradnju prostora za zaštitu stanovništva tokom ekstremnih vrućina.

Zainteresovane institucije projektne prijedloge mogu dostaviti najkasnije do 30. novembra 2026. godine, do 23:59 sati.

Detaljni uslovi, kriteriji za dodjelu sredstava, prijavni obrasci i prateća dokumentacija dostupni su na službenoj stranici Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije Republike Hrvatske.

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