Centar za ekologiju i energiju u Tuzli obilježio 25 godina rada

Centar za ekologiju i energiju u Tuzli obilježio je 25 godina djelovanja u oblasti zaštite okoliša, energetske efikasnosti i održivog razvoja. Jubilej je obilježen u subotu, 10. oktobra, uz prisustvo predstavnika institucija, saradnika, međunarodnih partnera i građana koji su tokom proteklih godina podržavali rad ove organizacije.

Tokom četvrt vijeka djelovanja Centar je realizovao brojne projekte i inicijative usmjerene na zaštitu okoliša, unapređenje kvaliteta zraka, korištenje obnovljivih izvora energije i odgovorno upravljanje otpadom.

Posebna pažnja posvećena je problemu energetskog siromaštva, klimatskim promjenama te edukaciji građana i mladih o važnosti očuvanja prirodnih resursa.

Četvrt vijeka projekata i saradnje

Obilježavanje godišnjice bilo je prilika za predstavljanje dosadašnjih rezultata, ali i razgovor o budućim aktivnostima i izazovima u oblasti zaštite okoliša.

O značaju rada Centra govorili su direktorica i osnivačica Džemila Agić, ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona Anela Ajšić, gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić te dugogodišnji međunarodni partner i saradnik Jurg Heldstab.

„Kada govorimo o 25 godina, ne govorimo samo o godinama. Govorimo o ljudima, idejama, projektima, saradnjama, izazovima i svemu što smo zajedno prošli. Najveća vrijednost Centra upravo su ljudi koji su kroz sve ove godine vjerovali da se stvari mogu mijenjati i bili spremni da na tim promjenama rade“, poručila je Džemila Agić.

Tokom obilježavanja jubileja istaknut je i značaj saradnje s institucijama, organizacijama i građanima, koja je omogućila realizaciju brojnih aktivnosti tokom prethodnih 25 godina.

Nastavak rada na zaštiti okoliša

Centar za ekologiju i energiju nastavit će provoditi projekte usmjerene na održivi razvoj, uključivanje građana u donošenje odluka i stvaranje zdravijih životnih zajednica.

Među područjima kojima će se organizacija i dalje baviti su energetska efikasnost, obnovljivi izvori energije, kvalitet zraka, upravljanje otpadom i podizanje svijesti o klimatskim promjenama.

Iz Centra su povodom jubileja poručili da 25 godina rada predstavlja značajno iskustvo, ali i osnovu za nove aktivnosti u oblasti zaštite okoliša i održivog razvoja.