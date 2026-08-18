Bosna i Hercegovina učestvovala je na sedmom sastanku Tijela za provedbu UN Konvencije o biološkoj raznolikosti, koji je od 4. do 12. augusta održan u Nairobiju u Keniji, a u fokusu razgovora bili su napredak u zaštiti biodiverziteta, finansiranje i obaveze država u provođenju globalno dogovorenih ciljeva.

Sastanak je okupio predstavnike država članica Konvencije uoči naredne konferencije COP17, koja će biti održana u Jerevanu. Jedna od ključnih tema bila je procjena dosadašnjeg napretka u provođenju Globalnog okvira za biodiverzitet iz Kunminga i Montreala, kao i mogućnosti da zemlje brže ispune ciljeve planirane do 2030. godine.

Predstavnici Bosne i Hercegovine tokom rasprava ukazali su na probleme s kojima se zemlje u tranziciji suočavaju prilikom ispunjavanja međunarodnih obaveza. Posebno je naglašeno da BiH, zbog ograničenih finansijskih sredstava, kasni s revizijom Nacionalne strategije i akcionog plana za zaštitu biološke raznolikosti, kao i pripremom sedmog nacionalnog izvještaja.

Iz bh. delegacije poručeno je da pravovremena i predvidiva finansijska podrška mora biti dostupna državama koje ispunjavaju uslove za međunarodnu pomoć, kako nedostatak novca ne bi postao prepreka provođenju UN Konvencije o biološkoj raznolikosti. Uz finansiranje, važnim su ocijenjeni jačanje stručnih kapaciteta, naučna i tehnička saradnja te transfer tehnologija.

Bosnu i Hercegovinu su tokom sastanka predstavljali i Adla Kahrić i Armin Čolaković, dok je Kahrić učestvovala i u radu kontakt grupe koja se bavila finansijskim mehanizmima. Upravo je mobilizacija sredstava za zaštitu prirode bila među važnijim pitanjima sastanka u Nairobiju.

Sedmi sastanak Tijela za provedbu UN Konvencije o biološkoj raznolikosti dio je priprema za COP17, gdje će države ponovo razmatrati tempo provođenja mjera za očuvanje prirode i načine finansiranja globalnih ciljeva zaštite biodiverziteta.