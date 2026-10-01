Tuzlanski kanton traži izvođače za energetsku obnovu 102 javne zgrade

Energetska efikasnost javnih zgrada u Tuzlanskom kantonu bit će unaprijeđena kroz radove na ukupno 102 objekta, a Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoline TK objavilo je poziv za dostavljanje ponuda za izvođenje radova. Nabavka je podijeljena u tri lota, dok je rok za dostavljanje ponuda 29. novembar 2026. godine.

Riječ je o projektu „Tuzla Canton Public Buildings“, koji se finansira dijelom iz zajma i grant sredstava kojima administrira Evropska banka za obnovu i razvoj, EBRD.

Radovi će biti izvođeni na javnim zgradama širom Tuzlanskog kantona, a ukupno 102 objekta raspoređena su u tri lota koji obuhvataju 41, 25 i 36 zgrada.

Energetska efikasnost javnih zgrada TK kroz tri lota

Nabavka se odnosi na izvođenje radova, a provodi se kroz otvoreni postupak u jednoj fazi. Učešće je omogućeno firmama iz svih zemalja, osim ukoliko tenderskom dokumentacijom za pojedine slučajeve nije određeno drugačije.

Tenderska dokumentacija sadrži tehničke i finansijske zahtjeve, detalje o objektima i lotovima, uslove koje ponuđači moraju ispunjavati, kao i podatke o očekivanom početku i trajanju ugovora.

Postupak se u potpunosti provodi putem EBRD-ovog elektronskog portala ECEPP. Dokumentacija je dostupna od 30. septembra, a ponude se također dostavljaju isključivo elektronskim putem.

Rok za podnošenje ponuda je 29. novembar 2026. godine.

Naručilac projekta je Vlada Tuzlanskog kantona, odnosno Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoline TK.

Projekat energetske obnove trebao bi obuhvatiti mjere kojima se smanjuje potrošnja energije u javnim objektima i unapređuju njihova energetska svojstva, dok će konkretni obim radova za svaku zgradu biti definisan tenderskom dokumentacijom.