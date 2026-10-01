Danas je Međunarodni dan starijih osoba

Međunarodni dan starijih osoba obilježava se danas, 1. oktobra, s ciljem podizanja svijesti o potrebama starijih ljudi, njihovom položaju u društvu i važnosti aktivnog i zdravog starenja.

Ovaj datum obilježava se od 1991. godine, nakon što ga je Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila Rezolucijom 45/106, usvojenom 14. decembra 1990. godine.

Cilj obilježavanja je podsjetiti države i društvo na potrebu stvaranja uslova u kojima će starije osobe moći živjeti dostojanstveno, sigurno i što samostalnije.

Poseban naglasak stavlja se na prilagođavanje životne sredine njihovim potrebama, dostupnost zdravstvene i socijalne zaštite, ali i mogućnost aktivnog učešća u porodičnom, društvenom i kulturnom životu.

Međunarodni dan starijih osoba ukazuje na njihove potrebe

Obilježavanjem Međunarodnog dana starijih osoba nastoji se skrenuti pažnja na izazove sa kojima se suočava stanovništvo treće životne dobi, od zdravstvenih i ekonomskih problema do usamljenosti i društvene isključenosti.

Istovremeno se promovišu aktivno starenje, očuvanje zdravlja i veća uključenost starijih osoba u zajednicu, u skladu s njihovim mogućnostima i interesima.

Povodom 1. oktobra u gradovima širom Bosne i Hercegovine organizuju se različite aktivnosti kojima se ukazuje na značaj brige o starijim osobama i njihovom ravnopravnom položaju u društvu.