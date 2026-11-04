Slučaj Inele Selimović ponovo je u fokusu sudskog postupka protiv dvojice policajaca iz Kalesije, optuženih za nesavjestan rad u službi nakon što su Inela Selimović i njen maloljetni sin ubijeni u februaru 2025. godine. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona završilo je izvođenje svojih dokaza, dok odbrana traži saslušanje novih svjedoka i pribavljanje dokumentacije koja se odnosi na ranije prijavljeno nasilje u porodici.

Na suđenju pred Općinskim sudom u Kalesiji, kako izvještava Platforma za istraživačko novinarstvo PIN, Tužilaštvo je uložilo više od 30 materijalnih dokaza, među kojima su službene zabilješke, policijske evidencije, dokumentacija o prijavama događaja, fotodokumentacija i zapisnici o saslušanju optuženih.

Time je završen dokazni postupak Tužilaštva, a odbrane policijskih službenika Samira Valjevca i Memsura Nuhanovića iznijele su svoje prijedloge za nastavak suđenja.

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Slučaj Inele Selimović: Odbrana traži saslušanje četiri svjedoka

Advokati optuženih zatražili su saslušanje četiri svjedoka, kao i omogućavanje optuženima da svjedoče u vlastitu korist. Među predloženim svjedocima su stanar zgrade u kojoj su živjeli Inela i Emir Selimović te bivši kolega ubijene žene.

Prema izvještavanju PIN medija, advokat Amir Omerćehajić predložio je da se sasluša Adnan Karić, komšija porodice Selimović, kako bi govorio o njihovim bračnim odnosima i eventualnim saznanjima o nasilju.

Odbrana također smatra potrebnim da se sasluša bivši kolega Inele Selimović, koji bi mogao govoriti o razgovorima koje je vodio s njom, prirodi bračnih odnosa i eventualnim saznanjima o nasilju u porodici.

Uz svjedočenja, odbrana je zatražila da Sud pribavi dokumentaciju od Doma zdravlja Kalesija i Centra za socijalni rad Kalesija, jer navedene ustanove nisu dostavile dokumente na ranije zahtjeve advokata.

Traže podatke o liječenju i postupku razvoda braka

Jedan dio dokaznih prijedloga odnosi se na medicinsku dokumentaciju Inele Selimović, odnosno podatke o tome je li nakon prijavljenog nasilja koristila zdravstvene usluge i zbog kojih zdravstvenih tegoba.

Od Centra za socijalni rad Kalesija zatražena je dokumentacija o postupku posredovanja tokom razvoda braka Inele i Emira Selimovića.

Advokat Omerćehajić, prema navodima PIN medija, posebno je ukazao na zakonske obaveze Centra za socijalni rad u slučajevima nasilja u porodici, smatrajući da je potrebno ispitati i postupanje te ustanove.

Tužiteljica Kantonalnog tužilaštva TK Jasmina Mujezinović najavila je da će se o prijedlozima odbrane pismeno izjasniti do narednog glavnog pretresa.

Inela Selimović prijavila je nasilje 13 dana prije ubistva

Inela Selimović je 30. januara 2025. godine policiji prijavila supruga Emira zbog nasilja u porodici. Samo 13 dana kasnije, 12. februara, Emir Selimović ubio je Inelu i njihovog maloljetnog sina.

Zbog postupanja nakon prijave nasilja, protiv policijskih službenika Policijske stanice Kalesija Samira Valjevca i Memsura Nuhanovića podignuta je optužnica za nesavjestan rad u službi.

Tužilaštvo TK tereti ih da nisu poduzeli propisane mjere zaštite Inele Selimović i njenog djeteta nakon prijave nasilja, čime, prema navodima optužnice, nisu spriječili nasilje koje je završilo dvostrukim ubistvom.

Policajci se nalaze u sudskom postupku, a njihova eventualna krivična odgovornost bit će utvrđena nakon izvođenja dokaza i donošenja sudske odluke.

Emir Selimović je u septembru 2025. godine pred Kantonalnim sudom u Tuzli osuđen na 45 godina dugotrajnog zatvora zbog ubistva supruge i maloljetnog sina na podmukao način. Tu presudu potvrdio je Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine.

Postupak protiv dvojice policajaca nastavlja se nakon što se Tužilaštvo izjasni o dokazima koje je predložila odbrana i Sud odluči o njihovom izvođenju.

Izvor: Platforma za istraživačko novinarstvo PIN