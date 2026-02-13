Prošla je godina od ubistva Inele Selimović i njenog maloljetnog sina u Kalesiji

Prošla je godina od dvostrukog ubistva u Kalesiji, slučaja u kojem su u porodičnom stanu život izgubili Inela Selimović i njen maloljetni sin, a događaj je tada izazvao šok i masovne reakcije javnosti širom Bosne i Hercegovine.

Prema tada objavljenim informacijama iz istrage, smrt je nastupila gušenjem, a za dvostruko ubistvo osumnjičen je bio suprug i otac, Emir Selimović, koji je nakon zločina pobjegao i za kojim je pokrenuta opsežna potraga na području više gradova. Policijske agencije iz oba entiteta bile su uključene u potragu, a građani su u više navrata prijavljivali da su ga vidjeli na različitim lokacijama.

Tokom bjekstva ostavljen je automobil i lične stvari u blizini jezera Drenova, što je u prvi mah usmjerilo istragu u pogrešnom pravcu i otvorilo sumnju na pokušaj obmane istražitelja. Nakon višednevne potrage pronađen je i uhapšen na području kod Prnjavora, u objektu u kojem se skrivao.

Ubistvo u Kalesiji dobilo je dodatnu težinu nakon što je potvrđeno da je žrtva nekoliko dana ranije prijavila porodično nasilje, a zbog nepostupanja po toj prijavi kasnije su pokrenuti postupci protiv dvojice policijskih službenika. Protiv njih je podignuta optužnica i udaljeni su iz službe.

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv Emira Selimovića za dva krivična djela ubistva na podmukao način, a sudski postupak je nastavljen tokom godine. Dan nakon zločina ubistvo u Kalesiji obilježeno je i Danom žalosti, dok je dženazi i ukopu prisustvovao veliki broj građana.