Pravda za zločin iz Kalesije: Presuda Emiru Selimoviću

Presuda Emiru Selimoviću zbog ubistva supruge i sina

Kantonalni sud u Tuzli donio je i javno objavio prvostepenu presudu kojom je Emir Selimović oglašen krivim za dva krivična djela ubistva na podmukao način, počinjena u februaru ove godine na štetu njegove supruge i maloljetnog sina. Optuženom je izrečena jedinstvena kazna dugotrajnog zatvora u trajanju od 45 godina.

Prema presudi, Selimović je za ubistvo supruge I.S. osuđen na kaznu od 44 godine dugotrajnog zatvora, dok je za ubistvo maloljetnog sina izrečena identična kazna. Primjenom odredbi o sticaju, sud mu je odredio jedinstvenu kaznu u trajanju od 45 godina.

Sud je utvrdio da je Selimović 12. februara 2025. godine, u zajedničkom stanu u Kalesiji, dok su žrtve spavale, na podmukao način izvršio ubistvo zagušenjem.

Optuženom je produžen pritvor, koji prema zakonskim odredbama može trajati najduže devet mjeseci od dana izricanja presude.