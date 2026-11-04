BH Telecom isplaćuje rekordnih 50 miliona KM dividende, čak 45 miliona KM ide u Budžet Federacije BiH.

Najveća redovna godišnja dividenda od 2018. godine dolazi nakon rekordnih prihoda i dobiti i potvrđuje uspješnost poslovne strategije aktuelne Uprave BH Telecoma.

BH Telecom isplatit će svojim dioničarima 50 miliona KM dividende, od čega će čak 45 miliona KM biti usmjereno u Budžet Federacije Bosne i Hercegovine. Najavljena isplata dolazi nakon godine u kojoj je kompanija ostvarila najveće prihode u posljednjih 11 godina i najveću dobit prije poreza u posljednjih 10 godina, a predstavlja i najveću redovnu godišnju dividendu od 2018. godine.

Generalni direktor BH Telecoma Amel Kovačević istakao je da je povećanje dividende rezultat poslovne strategije aktuelne Uprave, unapređenja poslovanja i predanog rada zaposlenika.

„Brojke najbolje govore šta smo postigli. BH Telecom danas ostvaruje rekordne prihode i dobit i dioničarima osigurava najveću redovnu godišnju dividendu u posljednjih osam godina. Iza toga stoje odgovorno upravljanje, jasni ciljevi i ljudi koji su pokazali da BH Telecom može i mora postizati više“, izjavio je Kovačević.

BH Telecom: Dividenda nakon rekordnih poslovnih rezultata

BH Telecom je 2025. godinu završio s prihodom od 566,1 milion KM, što je najviši iznos u posljednjih 11 godina i 10,4 miliona KM više nego godinu ranije. Neto dobit dostigla je gotovo 70 miliona KM, dok je EBITDA iznosila 169 miliona KM. Istovremeno je povećana produktivnost na rekordni nivo u novijoj historiji kompanije, uz efikasnije upravljanje resursima.

Za ostvarene rezultate kompanija je dobila i priznanje „Vizija 100 – Rekord poslovnog uspjeha“, dodijeljeno u okviru projekta „100 najvećih u BiH i regionu“, u organizaciji Poslovnih novina.

Planirana ulaganja od 410 miliona KM tokom tri godine

Rast dobiti i veća izdvajanja za dioničare ne dolaze na račun investicija. BH Telecom nastavlja razvojni ciklus s planiranim ulaganjima od 410 miliona KM tokom tri godine.

Sredstva su namijenjena modernizaciji mobilne i fiksne mreže, širenju optičke infrastrukture i razvoju digitalnih servisa, kako bi korisnicima bile dostupne kvalitetnije, brže i pouzdanije usluge.

„Ne biramo između razvoja kompanije i stvaranja vrijednosti za naše dioničare. Ostvarujemo oboje. Ulažemo u tehnologiju, mrežu i usluge koje će određivati budućnost BH Telecoma, a istovremeno ostvarujemo rezultate koji omogućavaju rekordnu dividendu. Naš cilj nije samo uspješno poslovati danas, nego graditi kompaniju koja će dugoročno biti snažnija, konkurentnija i spremna za nove tržišne izazove“, naglasio je Kovačević.

BH Telecom: Dividenda donosi 45 miliona KM budžetu FBiH

Predstojeća isplata posebno je značajna za Federaciju BiH, kao većinskog vlasnika BH Telecoma. U federalni budžet bit će uplaćeno 45 miliona KM, čime će poslovni uspjeh kompanije direktno doprinijeti javnim prihodima i finansiranju javnih potreba.

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