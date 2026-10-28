Usvojen nacrt budžeta Tuzle za 2027. godinu od 85,8 miliona KM

Gradsko vijeće Tuzle danas je usvojilo nacrt budžeta Tuzle za 2027. godinu u iznosu od 85,8 miliona KM. Najveći dio planiranih sredstava namijenjen je komunalnoj infrastrukturi, dok su značajna izdvajanja predviđena i za ekonomski razvoj, civilnu zaštitu i socijalne programe.

Na današnjoj sjednici vijećnici su usvojili i izmjene i dopune Budžeta Grada Tuzla za 2026. godinu, kao i dopunu Odluke o njegovom izvršavanju.

Nacrt budžeta za narednu godinu iznosi tačno 85.788.236 KM, a prethodno ga je utvrdio Kolegij gradonačelnika i uputio Gradskom vijeću na razmatranje. Usvojeni su i Nacrt odluke o izvršavanju budžeta te Odluka o načinu provođenja javne rasprave.

Budžet Tuzle za 2027. godinu: Najviše novca za komunalnu infrastrukturu

Prema predloženoj raspodjeli, najveća sredstva planirana su za Službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, ukupno 28,8 miliona KM, što predstavlja 33,58 posto budžeta.

Za Službu za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu predviđeno je 9,78 miliona KM, odnosno 11,40 posto ukupnih sredstava.

Službi civilne zaštite planirano je 9,5 miliona KM, što čini 11,07 posto budžeta, dok je za Službu za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu predviđeno 5,84 miliona KM, odnosno 6,81 posto.

Planirani prihodi zasnivaju se na projekcijama Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona za direktne i indirektne poreze, kao i na očekivanim prihodima od imovine, neporeznim prihodima i drugim primicima.

Građani će moći predložiti izmjene budžeta

Iz Gradske uprave navode da nacrt budžeta ima razvojnu i socijalnu komponentu. Osim ulaganja u komunalnu infrastrukturu i podrške privredi, sredstva su predviđena i za socijalno ugrožene kategorije stanovništva, kulturu, sport, mlade i osobe treće životne dobi.

Usvajanjem nacrta budžet Tuzle za 2027. godinu ulazi u fazu javne rasprave, tokom koje će građani imati priliku iznijeti svoje prijedloge i primjedbe na planiranu raspodjelu novca.

Iz Grada Tuzle pozvali su građane da se uključe u javnu raspravu i predlože projekte i inicijative koje smatraju važnim za razvoj grada.

Pristigli prijedlozi bit će razmotreni prilikom pripreme konačnog prijedloga budžeta, uz uvažavanje finansijskih mogućnosti, nadležnosti Grada i utvrđenih prioriteta.