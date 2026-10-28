Broj poginulih u željezničkoj nesreći u Španiji porastao na 64, proglašena trodnevna žalost

Adin Jusufović

Broj poginulih u željezničkoj nesreći u Španiji porastao je na najmanje 64, dok se još 80 osoba nalazi na liječenju zbog povreda, prema najnovijim podacima regionalnih vlasti Castilla-La Manche.

Zbog tragedije u kojoj su se sudarila dva brza voza, Andaluzija je proglasila trodnevnu žalost.

Nesreća se dogodila danas u blizini mjesta Urda, u pokrajini Toledo, kada je jedan brzi voz udario u drugi koji se nalazio na istoj pruzi. U sudaru su pojedini vagoni iskočili iz šina, a spasilačke ekipe nastavile su potragu i izvlačenje stradalih.

Broj žrtava tokom dana višestruko je povećavan, a nadležne službe upozoravaju da bi konačan bilans mogao biti još teži.

U Andaluziji proglašena trodnevna žalost

Predsjednik regionalne vlade Andaluzije Juanma Moreno izrazio je saučešće porodicama poginulih i saopćio da je proglašena trodnevna žalost.

I gradonačelnik Seville José Luis Sanz donio je odluku o trodnevnoj žalosti, uz otkazivanje zvaničnih događaja.

Španski premijer Pedro Sánchez najavio je dolazak na mjesto nesreće kako bi pružio podršku porodicama stradalih i službama koje učestvuju u spašavanju.

Iz španske vlade poručeno je da su prioriteti zbrinjavanje povrijeđenih, pomoć porodicama i koordinacija nadležnih institucija.

Spasilačke ekipe nastavljaju rad na mjestu nesreće

Područje oko Urde i dalje je pod pojačanim prisustvom hitnih službi, vatrogasaca, policije i medicinskog osoblja.

Na terenu su angažovani i helikopteri, dok se nastavlja pregled oštećenih vagona i uklanjanje posljedica sudara.

Željeznički saobraćaj na pogođenom dijelu mreže između Madrida i Andaluzije obustavljen je nakon nesreće.

Otvoreni centri za pomoć porodicama stradalih

Španska Civilna garda i Ministarstvo unutrašnjih poslova uspostavili su četiri centra za podršku porodicama žrtava, i to u Madridu, Andaluziji, Córdobi i Toledu.

Članovima porodica omogućeno je davanje uzoraka DNK kako bi se ubrzao postupak identifikacije osoba koje se vode kao nestale.

Nadležne institucije nastavljaju utvrđivati okolnosti nesreće, dok se očekuju dodatne informacije o broju stradalih i zdravstvenom stanju povrijeđenih.

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