Studiranje u Španiji uz Erasmus+ stipendiju omogućeno je za dva studenta Univerziteta u Tuzli, koji imaju priliku provesti ljetni semestar akademske 2026/2027. godine na Univerzitetu u Granadi. Prijave su otvorene do 20. oktobra, a odabrani studenti ostvarit će pravo na mjesečnu stipendiju od 850 eura.

Poziv je namijenjen studentima sva tri ciklusa studija Univerziteta u Tuzli, bez ograničenja u pogledu fakulteta, uz obavezu ispunjavanja uslova predviđenih konkursom.

Pored mjesečne stipendije, studentima je osigurano i 275 eura za putne troškove. Troškove vize, boravišne dozvole i osiguranja snose samostalno.

Važno je da studenti planiraju i početne troškove boravka, jer se stipendija isplaćuje tek nakon dolaska na partnerski univerzitet, početka semestra i ispunjavanja potrebnih administrativnih procedura.

Ko može konkurisati za studiranje u Španiji?

Nastava na Univerzitetu u Granadi uglavnom se izvodi na španskom jeziku, zbog čega se preporučuje njegovo poznavanje najmanje na nivou B1. Studenti koji posjeduju odgovarajući dokaz o poznavanju engleskog jezika mogu odabrati predmete koji se izvode na engleskom, u skladu s pravilima univerziteta.

Za studente prvog i drugog ciklusa obavezan je certifikat o poznavanju engleskog ili španskog jezika najmanje na nivou B1, dok se za doktorante ovaj dokument ne zahtijeva.

Od dostavljanja jezičkog certifikata izuzeti su i studenti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Odsjeka za strane jezike, smjera Engleski jezik i književnost.

Prijave otvorene do 20. oktobra

Zainteresovani studenti trebaju dostaviti prijavni obrazac, fotografiju, kopiju pasoša, biografiju, motivaciono pismo na engleskom jeziku i prijedlog ugovora o učenju.

U zavisnosti od ciklusa studija, potrebna je i dodatna dokumentacija, uključujući uvjerenje o položenim ispitima, potvrdu o prethodnom prijemu na master program ili istraživački plan za doktorante.

Prijave se dostavljaju elektronskom poštom Uredu za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Tuzli, uz naznaku „PRIJAVA ZA ERASMUS+ GRANADA“.

Rok za prijavu je utorak, 20. oktobar, dok studenti koje Univerzitet u Tuzli nominuje trebaju završiti online prijavu na Univerzitetu u Granadi najkasnije do 30. oktobra.

Univerzitet u Granadi, osnovan 1531. godine, jedan je od najstarijih univerziteta u Španiji. Ima više od 55.000 studenata prvog i drugog ciklusa, a studiranje u Španiji kroz Erasmus+ program pruža mogućnost sticanja međunarodnog akademskog iskustva.

Detaljni uslovi konkursa, potrebna dokumentacija i informacije o postupku prijave dostupni su na zvaničnoj stranici Univerziteta u Tuzli.