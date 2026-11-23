Koncert u BKC-u Tuzla bit će održan večeras s početkom u 19.30 sati, a pred publikom će nastupiti Kamerni simfonijski orkestar iz Zenice. Svečani muzički događaj pod nazivom „Muzika na dar“ organizuje Univerzitet u Tuzli povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine i obilježavanja 50 godina svog postojanja.

Koncert će biti održan u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona, koji je ujedno i suorganizator događaja. Univerzitet na ovaj način želi obilježiti dva značajna datuma zajedno s akademskom zajednicom i građanima Tuzle i Tuzlanskog kantona.

Nastup orkestra iz Zenice zamišljen je kao poklon ljubiteljima klasične muzike, ali i kao dio programa kojim Univerzitet u Tuzli obilježava pola stoljeća obrazovnog, naučnog i kulturnog djelovanja.

Za koncert u BKC-u Tuzla potrebne su besplatne ulaznice

Ulaz na koncert je besplatan, ali je zbog ograničenog kapaciteta sale obavezno prethodno preuzimanje ulaznica.

Iz Univerziteta u Tuzli ranije su saopćili da je rok za preuzimanje ulaznica bio 18. novembar, odnosno do popunjavanja raspoloživih mjesta.

Građani koji žele provjeriti postoje li još slobodna mjesta za koncert u BKC-u Tuzla mogu kontaktirati Univerzitet putem telefona 035 300 500 ili 061 738 580.