Danas u BKC-u Tuzla promocija knjige „Ožiljci bez rana“

Ali Huremović
Danas u BKC-u Tuzla promocija knjige „Ožiljci bez rana“

Promocija knjige „Ožiljci bez rana“ autorice Ljiljane Haidar Diab bit će održana danas u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona, s početkom u 18.30 sati. Književni susret bit će upriličen u Plavoj sali BKC-a Tuzla, u okviru manifestacije „Oktobar, mjesec knjige“.

Riječ je o drugom književnom programu ovogodišnje manifestacije, a posjetioci će imati priliku čuti priče o ljudskim sudbinama, ratnim iskustvima i posljedicama koje sukobi ostavljaju na pojedince i njihove porodice.

Knjiga je nastala na osnovu ličnih iskustava autorice tokom putovanja kroz ratom pogođena područja. Zajedno sa suprugom Hassanom Haidarom Diabom, novinarom i dugogodišnjim ratnim reporterom, susretala je ljude čije su životne priče ostavile snažan utisak na nju.

„Ožiljci bez rana“ donose svjedočanstva o posljedicama rata

Značajan dio knjige posvećen je Bliskom istoku, području obilježenom dugogodišnjim sukobima i političkim krizama. Autorica se, umjesto na vojne i političke događaje, fokusira na obične ljude, njihove porodice i svakodnevnu borbu s posljedicama ratnih stradanja.

Na promociji će učestvovati i Hassan Haidar Diab, dugogodišnji ratni reporter Večernjeg lista, koji decenijama prati dešavanja na Bliskom istoku. Kroz njegova iskustva s terena i priče predstavljene u knjizi, publika će imati priliku saznati više o životu stanovništva u ratom zahvaćenim područjima.

Promocija knjige „Ožiljci bez rana“ otvorit će i prostor za razgovor o solidarnosti, empatiji i važnosti očuvanja svjedočanstava ljudi koji su preživjeli ratna stradanja.

U muzičkom dijelu večeri nastupit će Amna Vuković, koja će izvesti prvi stav Bruchovog Koncerta za violinu u g-molu.

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