Promocija u BKC-u Tuzla: „Put u život“ Lava Tolstoja prvi put preveden na bosanski jezik

U Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona sinoć je, u okviru manifestacije „Oktobar – mjesec knjige“, predstavljena knjiga „Put u život“ Lava Tolstoja, u prijevodu Resula Mehmedovića. Riječ je o zajedničkom izdanju izdavačke kuće Dialogos i JU BKC TK, te prvom prijevodu ovog Tolstojevog djela na bosanski jezik.

Promociji je prisustvovao značajan broj uglednih predstavnika akademske zajednice, profesora, studenata i učenika, a o djelu i njegovom značaju govorili su dr. Mirsad Kunić, redovni profesor na Odsjeku za bosanski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, i Omar Brkan, magistar komparativne književnosti i stručni saradnik za izdavačku djelatnost JU Bosanski kulturni centar TK.

Kunić: Ovo djelo može komunicirati i s današnjim generacijama čitalaca

Govoreći o značaju objavljivanja ovog djela, profesor Kunić ocijenio je izdavački poduhvat hrabrim i važnim, posebno imajući u vidu da se radi o manje poznatom djelu jednog od najvećih klasika svjetske književnosti.

– Tolstoj nije samo klasik ruske, nego svjetske književnosti. To je pisac koji u svim okolnostima zaslužuje da bude čitan i interpretiran. U ovoj knjizi promišlja o životu, smrti, odnosu čovjeka i Boga, ljubavi, patnji, zlu i dobru, preispitujući istovremeno sebe u moralnom i duhovnom smislu – kazao je Kunić.

„Put u život“ nije književno djelo u klasičnom smislu, nego zbir Tolstojevih promišljanja i svojevrsna sinteza njegovog životnog, etičkog i duhovnog iskustva. Kunić je istakao da se kroz knjigu čitalac susreće i s mislima najvećih umova svjetske kulturne i filozofske historije, od antičkih filozofa do Kanta i drugih autora.

– Kroz ono o čemu Tolstoj promišlja susrećemo se s univerzalnim vrijednostima. Iako su pitanja kojima se bavi kompleksna, njegov stil je jednostavan i razumljiv, zbog čega ovo djelo može komunicirati i s današnjim, mlađim generacijama čitalaca – istakao je Kunić.

Brkan: Posebno mjesto i zbog sadržaja koji prvi put dolazi na južnoslavenskom jeziku

Omar Brkan posebno je ukazao na kulturni značaj bosanskog izdanja „Puta u život“, naglasivši da njegova vrijednost nije samo u činjenici da je riječ o prvom prijevodu knjige na bosanski jezik.

– Ovo djelo ima poseban značaj u kulturnom smislu jer je prvi prijevod na bosanski jezik. Osim toga, izdanje sadrži i posebno poglavlje koje u izvornom ruskom izdanju nije bilo integralno objavljeno, a koje je u prijevodu Resula Mehmedovića sada uvršteno u knjigu. To je ujedno prvi prijevod tog dodatka na neki od južnoslavenskih jezika, što ovom izdanju daje dodatnu vrijednost – kazao je Brkan.

BKC nastavlja razvijati vlastitu izdavačku djelatnost

Promocija „Puta u život“ nastavak je aktivnosti JU BKC TK na obnovi i razvoju izdavačke djelatnosti. Nedim Ćudić, rukovodilac Službe marketinga i programa JU BKC TK, istakao je da je ovo četvrta knjiga u posljednje tri godine u kojoj se BKC pojavljuje kao izdavač ili suizdavač.

– Naš cilj je da izdavačku djelatnost postepeno vratimo na nivo koji je nekada imala i da svake godine učestvujemo u objavljivanju najmanje jednog vrijednog izdanja. Kod ove knjige poseban motiv bila je činjenica da do sada nije bila prevedena na bosanski jezik, ali i da je veoma teško dostupna u bibliotekama u Bosni i Hercegovini. Sa ovim izdanjem i našim doprinosom to ćemo sigurno promijeniti – rekao je Ćudić.

Kako je najavljeno, dio primjeraka knjige BKC će distribuirati bibliotekama, prvenstveno na području Tuzlanskog kantona, kao i univerzitetskim i visokoškolskim ustanovama, kako bi ovo izdanje bilo dostupno što većem broju čitalaca.

Program promocije muzički je upotpunio Amel Kurtalić, učenik Osnovne muzičke škole Tuzla, koji je izveo kompoziciju „Pariz“ ruskog kompozitora Jevgenija Derbenka.

Promocijom Tolstojevog „Puta u život“ počela je manifestacija „Oktobar – mjesec knjige“, kroz koju JU BKC TK tokom oktobra realizuje književne programe s ciljem afirmacije knjige, čitanja, izdavaštva i kulture dijaloga.

Manifestacija će biti nastavljena sa još dva književna programa u BKC-u Tuzla. U ponedjeljak, 19. oktobra u 18.30 sati, bit će predstavljena knjiga „Ožiljci bez rana“ autorice Ljiljane Haidar Diab, koja kroz lična iskustva, putovanja i susrete donosi priče o sudbinama običnih ljudi, posebno na ratovima i političkim sukobima obilježenom Bliskom istoku. Sedam dana kasnije, 26. oktobra u 19.00 sati, publika će imati priliku upoznati knjigu „Međugorac sa Peštera“ autora Hake Duljevića, nastalu nakon gotovo petnaest godina istraživanja historije, kulturnog naslijeđa, običaja i života ljudi Peštera.