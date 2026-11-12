Studenti žurnalistike u Tuzli dobili novu priliku za praksu i zaposlenje

Studenti žurnalistike na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli dobit će priliku za praktičnu obuku u istraživačkom novinarstvu, ali i mogućnost prijave za dugoročni radni angažman. To je omogućeno sporazumom o saradnji koji su potpisali Filozofski fakultet i Platforma za istraživačko novinarstvo (PIN).

Sporazum predviđa povezivanje akademske zajednice i novinarske profesije kroz praktičnu nastavu, naučnoistraživački rad i zajedničke projekte. Poseban naglasak stavljen je na sticanje konkretnih znanja i vještina koje su studentima potrebne za rad u savremenim redakcijama.

Dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, prof. dr. Sead Nazibegović, istakao je da je jedan od osnovnih ciljeva saradnje unapređenje nastavnog procesa, posebno u dijelu praktičnog obrazovanja.

„Želimo da unaprijedimo naučno-nastavni proces, a prije svega omogućimo kvalitetnu praksu studentima, jer je stalna poruka kako prakse nikad nije dovoljno. Ovo je jedan od načina da studenti Odsjeka za žurnalistiku konačno dobiju priliku da u jednom kvalitetnom okruženju nauče alate i usvoje važne vještine potrebne za novinarstvo i razvoj profesionalne karijere“, kazao je Nazibegović.

Dodao je da sporazum otvara mogućnosti za obavljanje studentske prakse kakve do sada nisu postojale na Univerzitetu u Tuzli.

Studenti žurnalistike moći će konkurisati i za posao

Direktorica Platforme za istraživačko novinarstvo Azra Delmanović Avdić naglasila je da je posebno značajno što će studenti praktičnu nastavu moći obavljati u Tuzli, bez potrebe za odlaskom u druge gradove.

„Ponosna sam što je Odsjek za žurnalistiku dobio priliku organizacije praktične nastave u prvoj istraživačkoj redakciji u Tuzlanskom kantonu, čime su studenti dobili priliku da stiču nova znanja i vještine u oblasti istraživačkog novinarstva, bez potrebe da napuštaju svoj grad“, kazala je Delmanović Avdić.

Nakon praktičnog rada na istraživanjima i analizama, studenti će imati mogućnost prijave za dugoročni radni angažman u PIN-u. Sporazum, međutim, ne podrazumijeva automatsko zaposlenje nakon završene prakse.

Osim praktične nastave, saradnja obuhvata zajedničko prijavljivanje na domaće i međunarodne projekte, provođenje istraživanja te uključivanje nastavnog osoblja, studenata i novinara u zajedničke aktivnosti.

Platforma za istraživačko novinarstvo bavi se istraživačkim, analitičkim i dokumentarnim sadržajima od javnog interesa. Među temama kojima se bavi su korupcija, ljudska prava, ekologija, nasilje nad ženama, pravosuđe i odgovornost institucija, s posebnim fokusom na Tuzlanski kanton.

Potpisani sporazum studentima žurnalistike omogućava neposredno upoznavanje s metodama istraživačkog novinarstva, radom na konkretnim novinarskim pričama i profesionalnim standardima koje zahtijeva rad u istraživačkoj redakciji.