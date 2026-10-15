Kongres nastavnika njemačkog jezika sutra počinje u Tuzli

Kongres nastavnika njemačkog jezika Bosne i Hercegovine bit će održan od 16. do 18. oktobra u Tuzli, a ovogodišnje, 17. izdanje okupit će nastavnike, univerzitetske profesore, studente i stručnjake iz cijele zemlje. U fokusu trodnevnog skupa bit će primjena umjetne inteligencije, digitalnih tehnologija i savremenih metoda u nastavi njemačkog jezika.

Kongres organizira Udruženje nastavnika njemačkog jezika Bosne i Hercegovine (BHDLV), dok je domaćin Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli. Skup se održava pod motom „S njemačkim u budućnost, zajedno, inovativno, održivo“.

Kongres nastavnika njemačkog jezika u znaku umjetne inteligencije

Jedna od glavnih tema ovogodišnjeg programa bit će mogućnosti primjene umjetne inteligencije u učenju i poučavanju njemačkog jezika. O novim pristupima na plenarnim predavanjima govorit će prof. dr. Michael Seyfarth i Matthias Leichtfried s Univerziteta u Beču.

Osim umjetne inteligencije, predavanja i radionice obuhvatit će kulturno učenje, inkluziju, korištenje videomaterijala i aktuelnih vijesti u nastavi te razvoj inovativnih nastavnih metoda.

Poseban dio programa posvećen je studentima germanistike i mladim nastavnicima kroz projekat Goethe-Instituta Bosne i Hercegovine „Moj projekat iz njemačkog jezika za budućnost“. Cilj je podstaći mlade da vlastitim idejama doprinesu razvoju i unapređenju nastave njemačkog jezika.

Tuzla okuplja stručnjake iz cijele Bosne i Hercegovine

Nakon prethodnih okupljanja u Sarajevu, Mostaru, Banjoj Luci, Bihaću i Neumu, Tuzla će ove godine biti domaćin stručnog skupa koji već godinama povezuje nastavnike njemačkog jezika i predstavnike akademske zajednice.

Učesnici će imati priliku razmijeniti iskustva i primjere dobre prakse, uspostaviti nova partnerstva te se upoznati s nastavnim materijalima koje će predstaviti različiti izlagači.

Kongres nastavnika njemačkog jezika realizira se uz podršku brojnih domaćih i međunarodnih partnera, među kojima su Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Goethe-Institut BiH, ambasade Njemačke i Austrije, Međunarodno udruženje nastavnika njemačkog jezika te druge obrazovne i kulturne institucije.

Podršku održavanju skupa pružaju i izdavačke kuće Buybook, Cornelsen, Klett i Hueber.