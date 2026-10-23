Tuzla domaćin međunarodne naučne konferencije INSAM 2026

Tuzla će 29. i 30. oktobra biti domaćin prve međunarodne naučno-stručne konferencije INSAM 2026, koja će okupiti istraživače, univerzitetske profesore, studente i predstavnike privrede iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Konferenciju organizuje Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli, u godini obilježavanja 50. godišnjice Univerziteta.

Pod punim nazivom „Interdisciplinary Perspectives in Natural Sciences and Mathematics“, konferencija će povezati istraživanja iz matematike, fizike, hemije, biologije i geografije sa savremenim tehnologijama, vještačkom inteligencijom i održivim razvojem.

Manifestacija se održava pod sloganom „Knowledge • Connecting • Future“, s ciljem jačanja međunarodne naučne saradnje i primjene naučnih dostignuća u rješavanju savremenih društvenih i ekonomskih izazova.

INSAM 2026 okuplja međunarodno priznate naučnike

Program konferencije obuhvata tri plenarna predavanja uglednih naučnika iz Bosne i Hercegovine, Sjedinjenih Američkih Država i Srbije.

Među predavačima je akademik prof. dr. Mustafa Kulenović s Univerziteta Rhode Island u SAD-u, član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Riječ je o međunarodno priznatom matematičaru, autoru više od 190 naučnih radova, čija istraživanja bilježe gotovo 7.000 citata.

Kulenović će održati predavanje o globalnoj dinamici kooperativnih i kompetitivnih matematičkih sistema.

Prof. dr. Rifat Škrijelj s Univerziteta u Sarajevu govorit će o ribljim populacijama kao pokazateljima ekološkog stanja rijeka u slivu Save, dok će prof. dr. Dragoslav Pavić s Univerziteta u Novom Sadu predstaviti značaj savremenih fizičkogeografskih istraživanja, uključujući njihovu primjenu u razumijevanju prirodnih procesa i okolišnih izazova.

Vještačka inteligencija, klimatske promjene i zaštita okoliša među temama

Naučni program obuhvata 14 tematskih oblasti, među kojima su teorijska i primijenjena matematika, hemija, biologija, medicinska fizika, savremeni materijali, digitalno obrazovanje, geografija, geografski informacioni sistemi i održivi razvoj.

Posebna pažnja bit će posvećena primjeni vještačke inteligencije u prirodnim naukama, istraživanju okoliša, vodnih resursa i klimatskih promjena, kao i povezivanju naučnih rezultata s potrebama društva.

Radovi će biti predstavljeni kroz paralelne tematske sesije i poster prezentacije, a priliku za predstavljanje vlastitih istraživanja imat će i studenti.

U programu će učestvovati i Naučnoistraživački institut Verlab, koji će studentima predstaviti mogućnosti obrazovanja i profesionalnog razvoja u oblasti superračunarstva.

Drugog dana konferencije uvodna predavanja održat će akademkinja prof. dr. Mirjana Vuković, koja će govoriti o četiri decenije matematičkog naučnog časopisa u Bosni i Hercegovini, te vanredna profesorica dr. Jasmina Kamberović s Univerziteta u Tuzli, koja će predstaviti evropska istraživanja okolišne DNK i mogućnosti njihove primjene.

Svečano otvaranje 29. oktobra u Hotelu Salis

Svečano otvaranje konferencije INSAM 2026 zakazano je za četvrtak, 29. oktobra, u 18 sati u konferencijskoj sali Hotela Salis u Tuzli.

Nakon otvaranja, od 18:20 do 20 sati, bit će održana tri plenarna predavanja.

Radni dio konferencije nastavlja se u petak, 30. oktobra, na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, u ulici Urfeta Vejzagića 4.

Program počinje u 9 sati uvodnim predavanjima, dok su od 10 sati planirane paralelne naučne sesije. Poster sesija održat će se od 11:45 do 12:45, a izlaganja se nastavljaju do 14:30 sati.

Konferencija će biti završena okruglim stolom „Interdisciplinarne perspektive u prirodnim naukama i matematici“, koji je planiran od 14:30 do 15 sati, nakon čega slijedi usvajanje zaključaka.

Cilj je povezati nauku i ponuditi rješenja za zajednicu

Predsjednik Organizacionog odbora konferencije, vanredni profesor dr. Elvis Baraković, istakao je da INSAM 2026 predstavlja priliku za povezivanje naučnika različitih disciplina i institucija.

„INSAM 2026 je naš poziv da nauku posmatramo bez granica, između disciplina, institucija i država. Želimo da Tuzla postane mjesto na kojem se znanje razmjenjuje, povezuje i pretvara u rješenja za zajednicu“, izjavio je Baraković.

Sažeci predstavljenih istraživanja bit će dostupni u Zborniku sažetaka konferencije, dok je objavljivanje recenziranih cjelovitih radova u Zborniku radova Prirodno-matematičkog fakulteta planirano početkom 2027. godine.

Predsjednik Naučnog odbora konferencije je redovni profesor dr. Mehmed Nurkanović.

Pokrovitelji konferencije su Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i Univerzitet u Tuzli, uz podršku kompanija i partnerskih organizacija. Suorganizatori su Hidrocibalae i Naučnoistraživački institut Verlab.

Detaljan program konferencije dostupan je na zvaničnoj stranici insam2026.untz.ba.