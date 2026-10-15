Investiraj ili stagniraj: Poslovni lideri na 100 EXPO

100 EXPO 2026 okupit će u Sarajevu predstavnike vodećih kompanija i institucija koji će razgovarati o investicijama, poslovnim rizicima i odlukama koje određuju budućnost privrede. U okviru konferencije, koja se održava 20. oktobra u hotelu Hills, bit će organizovan panel „Investiraj ili stagniraj: odluke koje su nas napravile velikima“.

Panel je dio Međunarodnog sajma privrede 100 EXPO i projekta „100 najvećih u Bosni i Hercegovini i regionu“, a okupit će sedam poslovnih lidera iz različitih sektora privrede.

U središtu razgovora bit će pitanja kada je pravi trenutak za velika ulaganja, koliko rizika kompanije trebaju preuzeti te šta je presudno za njihov rast, ulaganje u tehnologiju, razvoj zaposlenih ili širenje na nova tržišta.

Sedam poslovnih lidera o ključnim investicijskim odlukama

Među učesnicima panela su Branimir Muidža, generalni direktor Heidelberg Materials Cement BiH i direktor grupacije Heidelberg Materials za BiH i Hrvatsku, Mirza Ustamujić, direktor Energoinvesta, te Borislav Trlin, predsjednik Uprave Razvojne banke Federacije BiH.

O svojim iskustvima govorit će i Mitja Kovačič, zamjenik generalnog direktora kompanije Bimal iz Brčkog, Adis Šehić, generalni direktor BH Pošte, Dino Selimović, vršilac dužnosti direktora Međunarodnog aerodroma Sarajevo, te Erol Ferović, menadžer kompanije Ananas za Bosnu i Hercegovinu.

Učesnici će predstaviti konkretne poslovne odluke, izazove s kojima su se suočavali i iskustva stečena prilikom realizacije velikih investicija.

Moderatorica panela Nela Kačmarčik Maduna ističe da će posebno zanimljivo biti čuti kako su poslovni lideri donosili odluke u trenucima kada ishod ulaganja nije bio izvjestan.

100 EXPO 2026 otvara pitanja finansiranja i budućnosti privrede

Tokom diskusije bit će riječi o pripremama cementne industrije za smanjenje emisija ugljika, budućoj ulozi Energoinvesta na regionalnom tržištu te isplativosti ulaganja u proizvodnju hrane namijenjene izvozu.

Razgovarat će se i o investicijskim odlukama u javnim preduzećima, razvojnim planovima Međunarodnog aerodroma Sarajevo i mogućnostima finansiranja projekata putem Razvojne banke FBiH.

Posebna pažnja bit će posvećena uslovima pod kojima kompanije mogu osigurati finansijsku podršku za nove investicije.

Panel će biti organizovan u dinamičnom formatu, uz kratka izlaganja učesnika i razgovor o konkretnim poslovnim iskustvima.

Za kraj je predviđeno zajedničko pitanje svim panelistima: Kada biste sutra imali na raspolaganju 10 miliona KM, u šta biste investirali, u tehnologiju, ljude ili širenje tržišta?

Odgovori na ovo pitanje bit će dio konferencijskog programa sajma 100 EXPO 2026, koji povezuje predstavnike industrije, energetike, trgovine, logistike i finansijskog sektora.