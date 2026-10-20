Kompanije iz TK predstavljaju se na sajmu 100 EXPO u Sarajevu

Kompanije iz Tuzlanskog kantona učestvuju na međunarodnom sajmu privrede 100 EXPO 2026, koji je danas otvoren u Sarajevu i traje do 21. oktobra. Kantonalna privredna komora Tuzla, uz podršku Vlade Tuzlanskog kantona, organizovala je zajednički izložbeni prostor na kojem se predstavljaju firme članice Komore, s ciljem promocije njihovih proizvoda i usluga te uspostavljanja novih poslovnih kontakata.

Sajam se održava u okviru projekta „100 najvećih u BiH i regionu“, koji ima tradiciju dugu 38 godina i okuplja vodeće kompanije, investitore i predstavnike poslovne zajednice. Organizator su Poslovne novine Sarajevo, dok je suorganizator Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine.

Ovogodišnje izdanje okuplja više od 200 izlagača koji predstavljaju oko 500 brendova. Sajam je usmjeren na povezivanje domaćih i međunarodnih kompanija, predstavljanje proizvoda i usluga te stvaranje novih poslovnih prilika.

Kompanije iz TK na zajedničkom izložbenom prostoru

Kantonalna privredna komora Tuzla i ove godine učestvuje na ovoj poslovnoj manifestaciji, nastavljajući aktivnosti na promociji kompanija i privrednih potencijala Tuzlanskog kantona.

Uz kontinuiranu podršku Vlade TK, firme članice Komore predstavljaju se na zajedničkoj sajamskoj postavci pod nazivom „Privreda TK“.

Učešće na sajmu pruža im priliku da predstave svoje poslovanje, uspostave kontakte s potencijalnim partnerima i razmotre mogućnosti saradnje s kompanijama iz Bosne i Hercegovine i inostranstva.

Više od 200 izlagača i oko 500 brendova

Ovogodišnji 100 EXPO obuhvata nacionalne paviljone Hrvatske, Srbije i Indije, kao i direktne poslovne susrete namijenjene povezivanju kompanija i pronalasku novih tržišta.

Među najavljenim učesnicima hrvatskog paviljona su Podravka, Infobip, Ericsson Nikola Tesla i Vindija, dok je poseban izložbeni prostor PROPERTY EXPO posvećen nekretninama, investicijama i razvojnim projektima.

Pored izložbenog dijela, program uključuje konferencije i panel-diskusije o regionalnoj saradnji, investicijama i razvoju poslovanja.

Među najavljenim temama su „Region bez granica: mogu li komore ono što politika ne može?“ i „Investiraj ili stagniraj, odluke koje su nas napravile velikima“. Učesnici će razgovarati o preprekama u poslovanju, mogućnostima finansiranja te značaju ulaganja u tehnologiju, ljudske resurse i nova tržišta.

Sajam organizuju Poslovne novine Sarajevo, koje kroz projekat „100 najvećih u BiH i regionu“ već gotovo četiri decenije promovišu uspješne kompanije i doprinose povezivanju poslovne zajednice u zemlji i regionu.