Međunarodni sajam 100 EXPO u Sarajevu 20. i 21. oktobra

Međunarodni sajam 100 EXPO bit će održan 20. i 21. oktobra u hotelu Hills u Sarajevu, gdje će privrednici iz Bosne i Hercegovine i regiona imati priliku predstaviti svoje kompanije, uspostaviti nove poslovne kontakte i razgovarati o mogućnostima investiranja. Drugo izdanje sajma donosi međunarodne izlagače, direktne poslovne susrete i panel-diskusije posvećene ekonomskim izazovima i regionalnoj saradnji.

Sajam se organizuje u okviru projekta „100 najvećih u BiH i regionu“, koji već 39 godina prati i promoviše rezultate domaće privrede. Kako je istakla Alena Ahmetspahić Fočo, direktorica projekta Poslovne novine, projekt se tokom godina proširio i na tržišta Srbije i Crne Gore, čime je dodatno ojačan njegov međunarodni karakter.

Međunarodni sajam 100 EXPO okuplja izlagače iz više zemalja

Međunarodni karakter ovogodišnjem sajmu dat će paviljoni Hrvatske, Srbije i Indije, uz učešće velikih kompanija i predstavnika privrednih institucija iz regiona.

Prema najavama organizatora, Hrvatska gospodarska komora predstavit će neke od svojih najvećih kompanija, dok će Srbija predstaviti privredne potencijale i projekt EXPO Beograd 2027. Sajam je uvršten i u Alijansu sajmova centralne i jugoistočne Evrope, kao jedini predstavnik iz Bosne i Hercegovine.

Poseban naglasak stavljen je na direktne poslovne razgovore i uspostavljanje kontakata koji mogu prerasti u dugoročnu saradnju. Učesnicima će biti dostupna unaprijeđena B2B aplikacija putem koje mogu unaprijed zakazati sastanke, ali i pretraživati podatke o najvećim kompanijama u BiH prema gradu, industriji i djelatnosti.

Konferencijski dio programa prilagođen je kako bi privrednici imali više vremena za konkretne razgovore i dogovaranje novih poslova.

Investicije i jačanje regionalne saradnje

Tokom dva sajamska dana bit će organizovane i panel-diskusije posvećene ulozi privrednih komora u olakšavanju poslovanja te značaju investicija u vremenu ekonomskih i geopolitičkih izazova.

Na jednom od panela učestvovat će predstavnici privrednih komora iz tri zemlje i Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA). Razgovarat će o mogućnostima jačanja privredne saradnje i uklanjanja prepreka koje otežavaju poslovanje na regionalnom tržištu.

Drugi panel bit će posvećen investicijama, razvoju proizvodnje, ulaganju u kadrove i osvajanju novih tržišta, uz učešće privrednika i predstavnika finansijskog sektora.

Na dan otvaranja sajma bit će predstavljena i publikacija „100 najvećih u BiH“, koja donosi rang-liste kompanija prema prihodima, dobiti, izvozu i broju zaposlenih.

Međunarodni sajam 100 EXPO prvenstveno je namijenjen poslovnoj zajednici, a organizatori su pozvali privrednike da iskoriste priliku za povezivanje, razmjenu iskustava i uspostavljanje novih poslovnih partnerstava.