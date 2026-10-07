„100 EXPO“ i „100 najvećih“ u oktobru: Paviljoni Hrvatske, Srbije i Indije, B2B susreti i Cabaret Show

I ove godine Međunarodni sajam privrede u Sarajevu – 100 EXPO bit će mjesto susreta poslovne zajednice BiH, regiona i međunarodnih tržišta. Održava se u okviru 39. izdanja projekta „100 najvećih u BiH i regionu“ i predstavlja izložbeni dio sa stotinama kompanija i brendova, nacionalne paviljone, a naročito će biti interesantni međunarodni B2B susreti, poslovna konferencija i gala večer „100 najvećih“ uz dodjelu priznanja za najuspješnije prema poslovnim rezultatima, a sve će začiniti zabavni dio uz specijalni Cabaret Show.

Sarajevo će 20. i 21. oktobra biti domaćin jednog od najvećih poslovnih okupljanja u Bosni i Hercegovini. Riječ je o konferenciji i gala svečanosti u okviru 39. izdanja projekta „100 najvećih u BiH i regionu“ i Međunarodnom sajmu privrede – 100 EXPO, koji će okupiti kompanije, investitore, privredne komore, institucije i poslovne lidere iz Bosne i Hercegovine, regiona i sa međunarodnih tržišta.

Organizator ovogodišnjeg događaja su Poslovne novine, a Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je suorganizator. Partnerstvo sa najznačajnijim privrednim institucijama i komorama iz regiona dodatno potvrđuje ambiciju sajma da Sarajevo pozicionira kao mjesto regionalnog poslovnog povezivanja.

Hrvatska, Srbija i Indija na 100 EXPO-u

Među 200 izlagača i 500 brendova posebnu pažnju privlače nacionalni i partnerski nastupi.

Potencijal predstavlja činjenica da će se na istom mjestu susresti veliki regionalni sistemi, međunarodno orijentirane tehnološke kompanije, industrijski proizvođači i poznati potrošački brendovi.

Hrvatska u Sarajevu predstavlja kompanije koje već povezuju dva tržišta – i one koje donose nove tehnologije, proizvode i poslovne prilike. Hrvatski paviljon bit će jedan od centralnih međunarodnih sadržaja ovogodišnjeg 100 EXPO-a, uz podršku Hrvatske gospodarske komore (HGK) i Hrvatskog poslovnog kluba u BiH.

Na jednom mjestu predstavit će se značajne hrvatske kompanije i institucije iz različitih sektora – od prehrambene industrije, maloprodaje i robe široke potrošnje, preko građevinarstva i industrije, do ICT-a, digitalnih tehnologija, sigurnosnih rješenja i turizma.

Dodatna vrijednost ovog nastupa jeste činjenica da dio kompanija već ima snažnu poslovnu prisutnost u Bosni i Hercegovini. Zato hrvatski paviljon nije samo predstavljanje kompanija jednom novom tržištu, nego platforma za produbljivanje postojećih poslovnih odnosa, pronalazak novih partnera i otvaranje prostora za nove investicije i projekte.

Među izlagačima na hrvatskom paviljonu predstavit će se: Infobip, Podravka, Ericsson Nikola Tesla, Vindija, Nexe grupa, Ledo, Franck, Stanić, Saponia, Mepas, Kandit, Koestlin, Badel 1862, Vetropack Straža, Alarm automatika, 2B, Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije.

Paviljon Srbije bit će također jedna od važnijih B2B tačaka susreta na 100 EXPO 2026. I na ovom paviljonu posjetioci će moći upoznati kompanije iz različitih industrija i otvoriti direktne B2B razgovore.

Na paviljonu Srbije posebno mjesto imat će EXPO 2027 Beograd, koji će u Sarajevu predstaviti predstojeći međunarodni događaj i prilike za kompanije iz BiH da se uključe u poslovne i partnerske aktivnosti koje će pratiti EXPO 2027.

Naročit međunarodni segment predstavlja paviljon Indije koji organiziraju Indo-Croatian Chamber of Commerce (ICCC) i kompanija Hazel d.o.o. Sarajevo, okupljajući indijske kompanije iz različitih industrija.

Indijski paviljon donosi bh. i regionalnoj poslovnoj zajednici priliku da na jednom mjestu upozna indijske proizvode, inovacije i poslovne potencijale, ali i da direktno otvori razgovore o trgovini, investicijama i novim partnerstvima. Ovaj paviljon daje i snažnu međunarodnu dimenziju, povezujući 100 EXPO, BiH i region sa jednim od najvažnijih i najbrže rastućih svjetskih tržišta.

Za učesnike i posjetioce sajma posebne ponude bit će i na specijaliziranom paviljonu PROPERTY EXPO koji na jednom mjestu okuplja međunarodne kompanije iz oblasti nekretnina, investicija i razvoja. Namijenjen je investitorima, developerima, građevinskim kompanijama, arhitektima, fondovima, bankama, agentima za nekretnine, vlasnicima kapitala i kompanijama koje traže nove poslovne i investicijske prilike.

Ako tražite nekretninu, investiciju, kapital ili partnera za novi projekt – PROPERTY EXPO je mjesto na kojem trebate biti.

B2B platforma sa poslovnim kontaktima na jednom mjestu

Poslovne novine kao organizator su za izlagače i poslovne posjetioce, ali i širu poslovnu zajednicu razvili B2B platformu sa bazom poslovnih subjekata. Tako će učesnici i posjetioci sajma još prije dolaska na 100 EXPO moći pronaći kompanije s kojima žele razgovarati i poslovati.

Pravi poslovni sastanak ne mora početi slučajno na sajamskom štandu. Može početi nekoliko dana ranije – jednim klikom na B2B platformu koja omogućava pretragu baze poslovnih subjekata, pregled profila kompanija, direktno povezivanje i dogovaranje sastanaka.

B2B platforma tako pretvara 100 EXPO iz klasičnog sajma u aktivnu poslovnu mrežu, u kojoj učesnici ne čekaju da im partneri dođu – nego ih sami pronalaze.

Dva panela o pitanjima koja određuju budućnost regiona

U okviru konferencijskog programa, 20. oktobra, bit će otvorene teme od ključnog značaja za poslovnu zajednicu.

Panel „Region bez granica – mogu li komore ono što politika ne može?“ okupit će predstavnike privrednih komora i poslovne zajednice iz BiH i regiona koji će razgovarati o mogućnostima snažnijeg ekonomskog povezivanja regiona, lakšem poslovanju kompanija i stvaranju zajedničkog poslovnog prostora.

Panel „Investiraj ili stagniraj – odluke koje su nas napravile velikima“ donijet će iskustva kompanija koje su kroz investicije, širenje proizvodnje, nova tržišta i razvoj poslovanja napravile iskorake i izrasle u lidere svojih industrija.

Konferencija će otvoriti i širu diskusiju o tome kako domaće kompanije mogu povećati konkurentnost, privući investicije, povećati izvoz i iskoristiti regionalno tržište kao prostor za rast.

Gala večer „100 najvećih“ – priznanja najboljima uz dobru zabavu

Prvog dana sajma, 20. oktobra, Hotel Hills bit će domaćin i tradicionalne svečane večeri „100 najvećih u Bosni i Hercegovini i regiona“.

Na jednom mjestu okupit će se 500 predstavnika najuspješnijih kompanija, poslovnih lidera, partnera, institucija i gostiju iz BiH i regiona.

Tokom večeri bit će uručena priznanja najuspješnijim kompanijama prema rezultatima poslovanja u 2025. godini, kao i posebna priznanja „Vizija 100“, namijenjena kompanijama, institucijama i pojedincima koji su se posebno istakli poslovnim rezultatima, inovacijama, razvojnim projektima i doprinosom poslovnoj zajednici.

Večer će biti završena ekskluzivnim zabavnim programom, Cabaret Showom, čime će poslovni događaj dobiti i potpuno drugačiju, svečanu i zabavnu dimenziju.

Last minute za kompanije koje još nisu rezervisale svoje mjesto

Iako je interes za ovogodišnji 100 EXPO i prisustvo gala večeri „100 najvećih“ izuzetno velik, kompanijama koje se još nisu prijavile ostavljena je mogućnost last minute prijave.

Bilo da žele predstaviti svoje proizvode i usluge, pronaći nove kupce i partnere, otvoriti vrata regionalnim tržištima, organizovati B2B sastanke ili jednostavno biti dio najvećeg poslovnog okupljanja u BiH – kompanije još uvijek imaju priliku da se prijave.

Za informacije o last minute učešću i prijavama kompanije se mogu obratiti organizatoru na [email protected] ili na telefon: +387 33 742 014