Mogu li privredne komore povezati regionalno tržište brže nego politika?

Ovo je jedno od ključnih pitanja panela „Region bez granica: mogu li komore ono što politika ne može?“, koji će 20. oktobra 2026. godine biti održan u hotelu Hills u Sarajevu, u okviru konferencije 100 najvećih u Bosni i Hercegovini i regionu i Međunarodnog sajma privrede 100 EXPO 2026.

Svi koji se u državama regiona bave ozbiljnim biznisom znaju da je regionalno tržište logičan korak u rastu, iako se u praksi često svede na prvo pitanje: koliko dana treba da roba stigne preko granice?

Na konferenciji će o tome razgovarati oni koji svakodnevno rade na tome da put bude lakši, kraći i jeftiniji.

Panel okuplja predstavnike privrednih komora iz tri zemlje, a sam sastav učesnika šalje važnu poruku. Marina Rožić, potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore, govorit će o tome kako je članstvo u EU promijenilo odnos hrvatskih kompanija prema regionu.

Privrednu komoru Srbije predstavlja predsjednik Marko Čadež, koji će komentirati koje su regionalne inicijative i dalje aktivne, a koje su zastale. Zdravko Marinković, predsjednik Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH, objasnit će kako izvoznici posluju na tržištima CEFTA-e i Evropske unije, a Goran Račić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske, govorit će o usklađenosti komora u BiH.

Međunarodnu investicijsku perspektivu donosi FIPA, koju predstavlja direktor Marko Kubatlija.

„Komore često raspolažu ograničenim budžetima, ali grade povjerenje s firmama i dobro poznaju njihove probleme. Zanima me šta se s tim može uraditi već sada, bez čekanja političkih odluka“ – najavljuje Nela Kačmarčik – Maduna, moderatorica panela, koja je već nekoliko sedmica u kontaktu sa panelistima i njihovim timovima.

Razgovor počinje pitanjem je li biznis u regionalnom povezivanju već ispred politike. Svaki gost odgovara na jedno konkretno pitanje, od toga koja bi jedna barijera, kad bi nestala, najviše značila ekonomskom povezivanju, do toga šta investitori zaista žele znati kada razmatraju ulaganja u BiH.

Panel će trajati 60 minuta, a završit će se kratkim odgovorima učesnika od po jedne minute: šta privredne komore mogu uraditi u narednih 12 mjeseci, a da ne čekaju politiku? Ako poslujete u regionu ili to planirate, ovo je prilika da čujete konkretne odgovore.