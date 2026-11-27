Forenzičko računovodstvo, savremene metode otkrivanja finansijskih prevara i primjena umjetne inteligencije u računovodstvu i reviziji u fokusu su Treće međunarodne naučno-istraživačke konferencije ISRCFA 2026, koja je danas počela na Univerzitetu FINRA u Tuzli.

Dvodnevna konferencija okupila je stručnjake, istraživače i predstavnike akademske zajednice iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Slovenije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije.

Cilj konferencije je razmjena naučnih saznanja i praktičnih iskustava, jačanje stručnih kompetencija te unapređenje metoda otkrivanja i sprečavanja finansijskih prevara.

Forenzičko računovodstvo u digitalnom dobu

Razvoj digitalnih tehnologija mijenja način poslovanja, ali istovremeno otvara prostor za nove oblike finansijskih manipulacija. Zbog toga stručnjaci ukazuju na potrebu kontinuiranog usavršavanja računovođa i revizora.

Jedno od pitanja o kojima se raspravljalo na konferenciji jeste hoće li umjetna inteligencija zamijeniti računovođe i revizore. Među iznesenim stavovima je i mišljenje da tehnologija neće zamijeniti stručnjake, ali da će oni koji ne koriste umjetnu inteligenciju sve teže konkurisati kolegama koji je primjenjuju u radu.

Digitalizacija bi, prema procjenama predstavljenim na konferenciji, mogla smanjiti udio vremena utrošenog na prikupljanje i obradu podataka sa 80 na 20 posto, ostavljajući više prostora za analizu i donošenje poslovnih odluka.

Prevencija finansijskih prevara

Posebna pažnja posvećena je bihevioralnoj forenzici, koja proučavanjem ponašanja pojedinaca može doprinijeti otkrivanju dokaza i sprečavanju finansijskih nepravilnosti.

Profesorica Kosana Vićentijević s Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija ukazala je na potrebu preventivnog djelovanja i povezivanja akademske zajednice s privredom i javnim sektorom.

Među temama konferencije su i evropski regulatorni zahtjevi, ESG izvještavanje te prevencija prevara u finansijskom i nefinansijskom izvještavanju.

Unapređenje obrazovanja budućih stručnjaka

Konferencija predstavlja i podršku studijskom programu drugog ciklusa Univerziteta FINRA, koji je usmjeren na forenzičko računovodstvo i reviziju.

U narednom periodu planirano je unapređenje postojećih i razvoj novih studijskih programa, uspostavljanje saradnje sa strukovnim udruženjima i certifikacijskim tijelima te ujednačavanje profesionalnih standarda u regionu.

Konferencija se nastavlja sutra, a po njenom završetku bit će objavljen zbornik s više od 45 naučno-istraživačkih i stručnih radova.