Studenti iz sedam zemalja predstavili su danas u Tuzli inovativne poslovne ideje na međunarodnom takmičenju FINRA International Business Challenge 2026. Među 13 timova našli su se i mladi iz Tuzle, koji su ponudili rješenja za svakodnevne probleme građana, dok je događaj obilježilo i uspostavljanje saradnje za razvoj poslovnog inkubatora na Univerzitetu FINRA.

Takmičenje je organizovano povodom Svjetskog dana ženskog poduzetništva, s ciljem da studenti stečena znanja primijene u praksi i svoje ideje razviju u poslovne planove koji bi mogli pronaći mjesto na tržištu.

Predstavljeni projekti obuhvatili su različite oblasti, od predškolskog odgoja do turizma i digitalnih tehnologija.

Vrtić Sovica kao odgovor na potrebe roditelja koji rade u smjenama

Jedna od ideja koje su predstavljene na takmičenju je vrtić Sovica, zamišljen kao rješenje za roditelje koji zbog smjenskog rada i drugih obaveza imaju poteškoća s organizacijom čuvanja djece.

Alen Borić, predstavnik tima „SOVICA“, objasnio je da su poslovnu priliku prepoznali upravo u problemima s kojima se roditelji svakodnevno susreću.

„Zbog promjena na tržištu rada, sve više roditelja i u Bosni i Hercegovini radi u smjenama, zbog čega često nemaju kome povjeriti djecu na čuvanje“, kazao je Borić.

Njihova ideja ne podrazumijeva samo čuvanje djece, nego i primjenu posebnih razvojnih programa, po uzoru na modele iz Švedske, kako bi mališani tokom boravka u vrtiću razvijali znanja i vještine.

Zanimljiv projekat predstavile su i studentice iz Vukovara, okupljene u tim „VUKICE“. Njihova ideja povezuje turizam i mobilne tehnologije kroz dvije interaktivne igre.

Posjetioci bi uz pomoć mobilne aplikacije obilazili Vukovar, rješavali zagonetke i upoznavali gradske znamenitosti. Predviđeno je osam lokacija koje bi turisti mogli istražiti na ovaj način.

„Posjetioci će fizički obilaziti Vukovar, a aplikacija će ih usmjeravati prema različitim lokacijama u gradu“, pojasnila je Ema Ileš, članica tima „VUKICE“.

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FINRA International Business Challenge 2026 okupio 13 studentskih timova

Na međunarodno takmičenje prijavilo se ukupno 15 timova, od kojih je 13 izabrano za predstavljanje poslovnih planova.

Učestvovali su studenti sedam visokoškolskih ustanova iz sedam država, a Univerzitet FINRA Tuzla predstavljala su tri tima, odabrana na internom univerzitetskom takmičenju održanom 4. novembra.

Nermina Ćatić, članica organizacionog odbora, istakla je da je cilj omogućiti studentima da svoje ideje predstave pred međunarodnim žirijem i dobiju priliku za daljnji razvoj.

Članovi žirija ocjenjivali su poslovne planove i mogućnost njihove primjene na tržištu.

Dr. Hasan Serdar Alpdündar, član žirija, naglasio je da takmičenje povezuje teorijska znanja s praktičnim iskustvom i pomaže mladima da ideje pretvore u konkretne poslovne planove.

IMPAKT Hub na Univerzitetu FINRA za podršku mladim poduzetnicima

Pored takmičenja, važan dio događaja bilo je potpisivanje sporazuma o saradnji između Univerziteta FINRA i Investicijske fondacije IMPAKT, kojim je predviđen razvoj poslovnog inkubatora IMPAKT Hub na ovom univerzitetu.

Njegova namjena je pružanje podrške mladima kroz edukacije, mentorstvo, povezivanje s poslovnim partnerima i pomoć u razvoju vlastitih biznisa.

Sanja Miovčić, izvršna direktorica Investicijske fondacije IMPAKT, istakla je da će Hub biti prostor za redovna okupljanja, prenos znanja, dodatne obuke i kontinuiranu komunikaciju s mladim poduzetnicima.

Prema podacima fondacije, kroz njihove programe u Tuzlanskom kantonu do sada je podržano pokretanje više od 300 biznisa.

Predsjednik Uprave Univerziteta FINRA Tuzla, dr. Ismet Kalić, kazao je da je ova visokoškolska ustanova do sada obrazovala 323 studenta i da su, prema njihovim podacima, svi zaposleni, dok je značajan broj pokrenuo vlastiti posao.

Kako je naveo, otvaranjem poslovnog inkubatora žele stvoriti dodatne mogućnosti za finansiranje i realizaciju studentskih poslovnih ideja.

Podršku učesnicima takmičenja pružili su i studenti Univerziteta FINRA, kao i učenici poduzetničkih sekcija srednjih škola iz Tuzle.

Organizatori planiraju da FINRA International Business Challenge postane tradicionalno godišnje takmičenje koje će okupljati mlade iz različitih zemalja i povezivati ih s poslovnom zajednicom.