Banke u FBiH od 28. februara 2027. godine morat će građanima nuditi poseban paket osnovnih bankarskih usluga, čija mjesečna naknada neće smjeti prelaziti 0,2 posto prosječne neto plate u Federaciji BiH. Prema trenutno dostupnim godišnjim podacima, to bi iznosilo približno 3,19 KM mjesečno, ali konačan iznos za narednu godinu još nije poznat.

Novu Odluku o mjerama za jačanje finansijske inkluzije i održivog poslovanja banke donijela je Agencija za bankarstvo Federacije BiH 5. novembra, a objavljena je u Službenim novinama FBiH.

Odluka se odnosi na banke sa sjedištem u Federaciji BiH, kao i na organizacione dijelove banaka iz Republike Srpske i Brčko distrikta koji posluju na području Federacije.

Šta građani dobijaju u ovom bankarskom paketu?

Riječ je o takozvanom održivom paketu usluga za finansijsku inkluziju. Njegova svrha je da građanima omogući korištenje najvažnijih bankarskih usluga po jedinstvenoj i ograničenoj mjesečnoj cijeni, bez potrebe da svaku od njih posebno ugovaraju i plaćaju.

Paket obuhvata otvaranje i vođenje računa za plaćanje, korištenje internet i mobilnog bankarstva te izdavanje, ponovno izdavanje i godišnje održavanje debitne kartice.

Građani će u okviru paketa moći izvršiti do deset međubankarskih i deset unutarbankarskih platnih naloga mjesečno. To znači da će moći obavljati određeni broj uplata prema računima u drugim bankama, kao i unutar banke u kojoj imaju otvoren račun.

Prijenosi novca između vlastitih računa u istoj banci neće se uračunavati u navedeni broj transakcija.

Paket uključuje i neograničeno plaćanje robe i usluga karticom na POS terminalima u Bosni i Hercegovini, bez dodatnih naknada za takva plaćanja.

Bez dodatnih troškova bit će dostupni elektronski uvid u stanje računa i promet, dostavljanje elektronskih izvoda i obavijesti te promjena PIN-a. Podešavanje dnevnih limita također je uključeno ako banka raspolaže potrebnim tehničkim rješenjem.

Za platne naloge iznad propisanog mjesečnog broja banka će moći naplaćivati naknade prema svojoj važećoj tarifi.

Kolika će biti maksimalna mjesečna naknada?

Prema novoj odluci, najveća dozvoljena mjesečna naknada iznosit će 0,2 posto prosječne neto plate u Federaciji BiH ostvarene tokom prethodne kalendarske godine.

Da bi se razumjelo koliko je to novca, može poslužiti već objavljeni podatak za 2025. godinu, kada je prosječna neto plata u Federaciji iznosila 1.594 KM.

Kada se na taj iznos primijeni stopa od 0,2 posto, dobije se 3,19 KM mjesečno, odnosno 38,28 KM za godinu dana.

Ipak, to je samo primjer obračuna. Za utvrđivanje naknade u 2027. godini bit će relevantan godišnji prosjek neto plate za 2026. godinu, koji još nije objavljen.

Banke će iznose svojih naknada morati uskladiti najkasnije do 31. marta tekuće godine, prema posljednjim objavljenim podacima nadležnog zavoda za statistiku.

U odnosu na ranije propisani maksimum od 0,3 posto prosječne neto plate, nova odluka smanjuje dozvoljenu stopu na 0,2 posto.

Hoće li svi građani automatski plaćati manje?

Nova pravila ne znače da će svim građanima automatski biti smanjene naknade za postojeće tekuće račune i druge bankarske pakete.

Banke će biti obavezne ponuditi poseban paket s propisanim uslugama i ograničenom naknadom. Građani će moći provjeriti odgovara li im takva ponuda više od paketa koji trenutno koriste.

Posebno će biti koristan onima koji uglavnom koriste debitnu karticu, elektronsko bankarstvo i standardne platne transakcije, a ne trebaju dodatne usluge koje se nude u skupljim paketima.

Bankama neće biti dozvoljeno uvoditi skrivene troškove ili nove naknade kojima bi zaobišle propisano ograničenje cijene paketa.

Informacije o uslugama, cijenama, ograničenjima i načinu podnošenja prigovora morat će biti jasno istaknute na internetskim stranicama banaka i u poslovnicama.

Nova odluka također predviđa da banke pri oblikovanju ponude vode računa o potrebama starijih osoba, osoba s invaliditetom i građana koji imaju poteškoće s korištenjem digitalnih bankarskih usluga.