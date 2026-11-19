Borački dodatak u Federaciji Bosne i Hercegovine trebao bi se početi primjenjivati od 1. januara 2027. godine, a pravo na ovu naknadu trebalo bi ostvariti oko 360.000 bivših boraca.

Ko će imati pravo na dodatak, koliko će iznositi, gdje će se podnositi zahtjevi i koje kategorije boraca su izostavljene, bila su neka od pitanja u emisiji „Sredinom sedmice“ RTV Slon.

Gost emisije bio je Ibrahim Mušić, predsjednik Saveza demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona, koji je govorio o dugogodišnjoj borbi za uvođenje ovog prava, ali i problemima koji bi se mogli pojaviti tokom njegove primjene.

Prema predstavljenom rješenju, borački dodatak iznosit će 1,5 KM za svaki mjesec proveden u odbrani Bosne i Hercegovine. To znači da bi borac sa 40 mjeseci priznatog učešća mjesečno primao 60 KM.

Mušić smatra da ovaj iznos nije primjeren doprinosu boračke populacije, ali ga vidi kao početak sistemskog rješavanja njihovog statusa. Prema njegovim riječima, za isplatu dodatka bit će potrebno osigurati između 230 i 240 miliona KM godišnje.

Borački dodatak neće dobiti svi: Ko je izostavljen?

Iako je cilj bio obuhvatiti sve koji imaju priznat status borca, Mušić je upozorio da su pojedine kategorije ostale izvan predviđenog rješenja. Među njima su pripadnici Patriotske lige, kao i borci koji imaju manje od 12 mjeseci priznatog učešća u odbrani.

S druge strane, prema njegovom tumačenju, pravo na dodatak imat će i borci koji već primaju penziju, egzistencijalnu naknadu ili druga prava iz boračko-invalidske zaštite, pod uslovom da ispunjavaju propisane kriterije.

Posebna pažnja tokom razgovora posvećena je proceduri prijavljivanja. Mušić je pojasnio koja će dokumentacija biti potrebna, kako će se provjeravati ratni staž i kada se mogu očekivati prve isplate.

Uputio je i upozorenje borcima da ne nasjedaju na neprovjerene informacije o prijavama, naglašavajući da trebaju pratiti zvanična obavještenja nadležnih institucija.

Pogledajte emisiju „Sredinom sedmice“

Šta trebaju uraditi borci kojima ratni staž nije pravilno evidentiran? Mogu li se zahtjevi podnositi odmah, hoće li biti gužvi u nadležnim službama i postoje li mogućnosti da se iznos dodatka poveća?

O ovim pitanjima, kao i o položaju demobilisanih boraca starijih od 65 godina i njihovom pravu na penziju, Ibrahim Mušić govorio je u emisiji „Sredinom sedmice“.

Kompletan razgovor pogledajte u nastavku.