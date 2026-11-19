Međunarodni dan muškaraca obilježava se danas, 19. novembra, širom svijeta s ciljem skretanja pažnje na zdravlje muškaraca, njihovu ulogu u porodici i društvu, ali i izazove s kojima se svakodnevno suočavaju. Ovaj datum prilika je da se govori o fizičkom i mentalnom zdravlju, ravnopravnosti spolova i važnosti pozitivnih muških uzora.

Obilježavanje Međunarodnog dana muškaraca započelo je 1999. godine na inicijativu Jeromea Teelucksingha iz Trinidada i Tobaga. Od tada se ovaj dan obilježava u brojnim zemljama, uključujući Bosnu i Hercegovinu.

Ovogodišnja tema je „The Future Is Everyone“, odnosno „Budućnost pripada svima“, a naglašava važnost međusobne podrške, jednakih mogućnosti i zajedničkog djelovanja muškaraca i žena u izgradnji kvalitetnijeg društva.

Međunarodni dan muškaraca u znaku zdravlja i mentalne podrške

Jedna od najvažnijih tema ovog datuma jeste briga o muškom zdravlju. Muškarci se često suočavaju s društvenim očekivanjima da moraju biti snažni, samostalni i spremni sami rješavati probleme, što kod pojedinaca može predstavljati prepreku traženju stručne pomoći.

Posebna pažnja posvećuje se mentalnom zdravlju, prevenciji depresije, smanjenju rizika od samoubistva i stvaranju okruženja u kojem muškarci mogu otvoreno govoriti o svojim osjećanjima i poteškoćama.

Novembar je ujedno poznat i kao mjesec muškog zdravlja, zahvaljujući međunarodnoj kampanji „Movember“, koja promoviše preventivne preglede, rano otkrivanje raka prostate i testisa te brigu o mentalnom zdravlju.

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine početkom novembra podsjetilo je na značaj redovnih zdravstvenih pregleda, razgovora s ljekarom i pravovremenog prepoznavanja simptoma bolesti.

Važnost muškaraca u porodici i društvu

Međunarodni dan muškaraca posvećen je i prepoznavanju pozitivnih primjera muškaraca koji svojim radom, odgovornošću i ponašanjem doprinose porodici i zajednici.

Uloga očeva u odgoju djece, ravnopravna podjela porodičnih obaveza, međusobno poštovanje i podrška mladim muškarcima važni su dijelovi obilježavanja ovog datuma.

Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine u ranijim saopćenjima isticala je da uključivanje muškaraca i dječaka u promoviranje ravnopravnosti doprinosi kvalitetnijim partnerskim i porodičnim odnosima, smanjenju nasilja i unapređenju zdravlja oba spola.

Obilježavanje 19. novembra zato nije samo prilika za čestitke, već i za razgovor o zdravlju, odgovornosti, pravima i izazovima muškaraca, kao i njihovoj ulozi u stvaranju sigurnijeg i ravnopravnijeg društva.