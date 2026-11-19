Bivši džudo reprezentativac Bosne i Hercegovine Stefan Šiljegović i njegov brat Luka uhapšeni su u Istočnom Sarajevu zbog sumnje da su pokušali iznuditi novac od jednog muškarca, kojeg su, prema navodima policije, fizički napali i povrijedili upotrebom pištolja.

Iz Policijske uprave Istočno Sarajevo saopćeno je da su uhapšene dvije osobe inicijala S. Š. i L. Š. iz Istočne Ilidže, osumnjičene za krivično djelo pokušaj iznude počinjeno u saizvršilaštvu. Prema pisanju medija, riječ je o braći Šiljegović.

Incident se dogodio jučer, 18. novembra, u dvorištu porodične kuće na području Istočne Ilidže.

Stefan Šiljegović osumnjičen da je muškarca udario pištoljem

Prema informacijama MUP-a Republike Srpske, braća se sumnjiče da su u dvorištu kuće osobe inicijala S. C. najprije verbalno napala vlasnika, nakon čega je uslijedio i fizički sukob.

Tokom napada, kako se sumnja, Stefan je muškarca udario pištoljem u glavu i nanio mu povrede.

Povrijeđenom muškarcu ljekarska pomoć pružena je u Bolnici „Srbija“ u Istočnom Sarajevu.

Nakon kriminalističke obrade, osumnjičeni bi danas, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, trebali biti predati Okružnom javnom tužilaštvu Istočno Sarajevo na dalje postupanje.

Nekadašnji reprezentativac BiH u džudou

Šiljegović je rođen 1992. godine, a tokom sportske karijere nastupao je za reprezentaciju Bosne i Hercegovine u džudou.

Više puta osvajao je naslove državnog prvaka, a među njegovim međunarodnim rezultatima izdvajaju se treće mjesto na Balkanskom prvenstvu u Sofiji i peto mjesto na Evropskom kupu u Sarajevu.

Takmičio se u različitim težinskim kategorijama, uključujući kategorije do 81 i do 100 kilograma. Njegov posljednji zabilježeni međunarodni nastup bio je na Grand Prix turniru u Zagrebu u maju 2015. godine.