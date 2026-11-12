Dimnjačar iz Tuzle upozorava: Ova greška pri loženju može izazvati požar i trovanje

Neispravni dimnjaci, neredovno čišćenje i nepravilno loženje mogu izazvati požare i trovanje ugljen-monoksidom.

O najčešćim greškama građana i načinima da se spriječe opasne situacije u emisiji „Sredinom sedmice“ RTV Slon govorio je Samir Dedić, referent za dimnjačarske usluge JKP Komunalac Tuzla.

Dedić je upozorio da građani često zanemaruju održavanje dimnjaka sve dok se ne pojavi problem. Posebno je izdvojio korištenje vlažnih drva i nepravilno loženje, zbog čega se stvaraju naslage čađi i katrana koje mogu izazvati zapaljenje dimnjaka.

Govoreći o iskustvima s terena, prisjetio se nedavne intervencije u tuzlanskom naselju Slavinovići, gdje je požar dimnjaka u kući starijeg bračnog para mogao imati ozbiljne posljedice. Objasnio je i zašto građani ne bi trebali sami pokušavati čistiti dimnjake ili gasiti požar.

Koliko često treba čistiti dimnjak, kako prepoznati prve znakove opasnosti od trovanja ugljen-monoksidom, jesu li peći na pelet sigurnije i koliko košta dolazak dimnjačara u Tuzli?

Odgovore na ova pitanja, kao i konkretne savjete za sigurniju sezonu grijanja, pogledajte u emisiji „Sredinom sedmice“ RTV Slon.

Pogledajte cijelu emisiju: