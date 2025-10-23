Sredinom Sedmice – Azmir Husić: Napraviću još jednom dobru i jaku Slobodu

Jasmina Ibrahimović

U sinoćnjem izdanju emisije Sredinom sedmice gost je bio Azmir Husić, predsjednik Fudbalskog kluba Sloboda i poduzetnik čije se ime ponovo vezuje za velike promjene u tuzlanskom sportu. Husić je bez zadrške govorio o stanju u klubu, dugovima koji su zatečeni, odnosu vlasti prema Slobodi, ali i o planu da klub u tri godine vrati u Premier ligu BiH.

“Zatekao sam dug od preko deset miliona maraka, danas smo ga spustili na 2,6 miliona i redovno izmirujemo sve obaveze. Za mog mandata više neće biti novih dugovanja,” poručio je Husić, naglašavajući da se klub prvi put nakon dugo vremena vodi odgovorno i transparentno.

Govorio je i o izostanku podrške vlasti, ističući da je sramotno što Vlada Tuzlanskog kantona već godinama nije izdvojila ni marku za Slobodu, iako je riječ o klubu koji okuplja talente iz cijelog regiona. “Tuzlanski kanton je najmnogoljudniji u Federaciji, a nema premijerligaša. To mora biti prioritet,” rekao je Husić.

Emotivno je govorio i o navijačima, poručivši da Sloboda nije samo Tuzla, nego simbol cijelog sjeveroistočnog dijela Bosne i Hercegovine. “Ne trebaju nam navijači po kafićima i portalima, trebaju nam oni koji dolaze na utakmice, kupuju kartu i vjeruju i kad je teško.”

