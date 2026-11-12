Slavljenički vikend BCC Tuzla donosi sjajan provod i vrijedne nagrade

Bingo City Center Tuzla ovog novembra proslavlja značajan jubilej, punih deset godina uspješnog rada i druženja sa svojim posjetiocima. Pod sloganom „Tvoj centar svaki dan, još bolji kad je rođendan“, pripremljena je velika proslava, a prvi rođendanski vikend, 13. i 14. novembra, donosi bogat program ispunjen zabavom, zanimljivim sadržajima i vrijednim nagradama za sve generacije.

Slavljenički vikend započinje u petak, 13. novembra, u poslijepodnevnim satima. Od 17 do 20 sati posjetioci će moći posjetiti interaktivni „Pop up store“ i osvojiti vrijedne poklone. Centralni dio večeri rezervisan je za iluzionistički spektakl Magic Leona, čiji je nastup na rasporedu od 18:00 do 18:45 sati. Za najmlađe posjetioce od 19 do 20 sati organizovana je podjela slatkiša, uz igru i druženje sa veselim maskotama i animatorima.

Zabava se nastavlja i u subotu, 14. novembra, već od 12 sati, kada se ponovo otvara „Pop up store“ zona u kojoj posjetioce do 15 sati očekuju nove prilike za osvajanje nagrada. Posebnu pažnju privući će susret s Ildom i Edom Humićem, koji od 13 sati stižu u BCC Tuzla. Pored druženja i fotografisanja, pripremili su i poklone iznenađenja kojima će dodatno uljepšati rođendansku proslavu i obradovati posjetioce.

Program se nastavlja u poslijepodnevnim satima kreativnom art radionicom za najmlađe, koja će biti održana od 17 do 18 sati. Od 18 do 20 sati za odličnu atmosferu će biti zaduženi animatori i maskote, uz zabavu i sadržaje namijenjene cijeloj porodici.

Povodom rođendana, BCC Tuzla svoje kupce nagrađuje i velikom nagradnom igrom koja traje od 9. do 21. novembra. Svi punoljetni kupci iz FBiH koji ostvare račun od minimalno 50 KM mogu učestvovati tako što će na poleđini računa ispisati lične podatke i ubaciti ga u označenu kutiju. Sretne dobitnike očekuju putovanje za dvoje na Maldive te vrijedne potrošačke kartice, a javno izvlačenje zakazano je za 21. novembar.

Veliko slavlje u BCC Tuzla nastavit će se i narednog vikenda uz rođendansku tortu i nove atraktivne sadržaje. Deset godina zajedničkih trenutaka zaslužuje veliku proslavu, zato su svi građani Tuzle i regije pozvani da budu dio rođendanske atmosfere i zajedno s BCC Tuzla obilježe ovaj poseban jubilej.